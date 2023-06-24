Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e tebrik
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti kurultayında CHP ve Millet İttifakı ile ipleri koparan Meral Akşener’i yeniden genel başkanlığa seçildiği için tebrik etti.
Meral Akşener İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı’nda bin 127 oy alarak yeniden genel başkan seçildi. Kurultayda çok sert mesajlar veren Akşener “CHP’den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır” dedi. Akşener, Millet İttifakı’yla ise “Size hayatınızda başarılar” ipleri kopardı.
Akşener’in kurultaydaki genel başkanlık’ zaferine CHP’de değişim taraftarı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan tebrik geldi.
İmamoğlu Twitter hesabından yayınladığı “İYİ Parti’nin 3. Olağan Kongresi’nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Meral Akşener'i tebrik ediyorum” dedi.
İYİ Parti’nin 3. Olağan Kongresi’nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın @meral_aksener’i tebrik ediyorum.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 24, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kavgasız değişim' çekişmesi
- Rusya'da 'silahlı ayaklanma' çağrısı
- Bankalar Birliği'nden kritik açıklama
- Mehmet Şimşek'ten 'kara para' açıklaması
- Tarihi kurultay... Meral Akşener: 'En büyük pişmanlığım'
- Bu artış çok dikkat çekici
- Putin'den ilk açıklama!
- Erdoğan'a sert tepki: Ulan tırnağı olamazsın sen onun
- En vurucu ifadesi: 'Akşener o cümleyi defalarca söyledi'
- Tanıklarla birlikte sıfır noktasından Tarsus kazısı