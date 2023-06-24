Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e tebrik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti kurultayında CHP ve Millet İttifakı ile ipleri koparan Meral Akşener’i yeniden genel başkanlığa seçildiği için tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2023 - 17:18
Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e tebrik
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Meral Akşener İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı’nda bin 127 oy alarak yeniden genel başkan seçildi. Kurultayda çok sert mesajlar veren Akşener “CHP’den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır” dedi. Akşener, Millet İttifakı’yla ise “Size hayatınızda başarılar” ipleri kopardı.

Akşener’in kurultaydaki genel başkanlık’ zaferine CHP’de değişim taraftarı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan tebrik geldi.

İmamoğlu Twitter hesabından yayınladığı “İYİ Parti’nin 3. Olağan Kongresi’nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Meral Akşener'i tebrik ediyorum” dedi.


Meral Akşener Ekrem İmamoğlu

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