Aylin Nazlıaka vahim tabloya dikkat çekti: 'Halk resmen kan ağlıyor'

Yayınlanma: 15.08.2023 - 11:47

Güncelleme: 15.08.2023 - 11:53

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı “Pazar Yeri Yangın Yeri” kampanyası kapsamında pazarcıları ve halkı ziyaret ederek artan gıda enflasyonu karşısında sebze meyveye ne kadar erişebildikleri üzerine konuşuyor, sorunlarını dinliyor ve fahiş zamları protesto ediyor.

Bu kapsamda CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

“HERKES MEYVEYE SEBZEYE HASRET”

Ekonomik krizin gittikçe derinleştiğine dikkat çeken Nazlıaka, şunları kaydetti:

“Pazar Yeri Yangın Yeri projemiz kapsamında 81 il 973 ilçede stantlar açtık. Gördüğümüz manzara Ardahan’dan Edirne’ye, Sinop’tan Hatay’a aynı… Artan enflasyon nedeniyle pazar esnafı ürününü satamamaktan, vatandaş ise alamamaktan şikâyetçi! Her şeyin çok pahalı olduğu semt pazarlarında fiyatlar el yakıyor. Yaz ayında olmamıza rağmen herkes meyveye sebzeye hasret.

Ağustos ayındayız. Domatesin kilo fiyatı 12,5 ile 20 TL arasında değişiyor. Biberin kilo fiyatı 25 TL’den başlıyor 40 TL’ye kadar çıkıyor. Bir kilo patates 12,5 ila 18 TL arasında değişirken bir kilo soğan 19 TL. Patlıcan ve kabağın kilosu 15 TL. Bir bağ maydanoz 5 TL iken bir bağ semizotu 25, bir kıvırcık 20 TL. Meyvenin kilosu tezgâhlarda 25 TL’den başlıyor, 50 TL’ye kadar çıkıyor. Tarım cenneti olan ülkemizi getirdikleri son tablo bu kadar vahim.

“VATANDAŞ ALAMIYOR, ESNAF SATAMIYOR”

Kadın kollarımız pazarda çoğunlukla şu cümleleri duyuyor; ‘Eskiden pazar çantamızı doldurur eve öyle giderdik, haftalık alışverişimizi tamamlardık. Şimdi bırakın haftalık alışveriş yapmayı birkaç parça sebze alıyoruz onu da yarım kilo alabiliyoruz. Meyveyi taneyle alıyoruz.’ Vatandaş alamıyor da pazarcı satabiliyor mu? Hayır. Pazar esnafı da dert yanıyor, akşam saatlerinde tezgâhlardan arta kalan ve satılamayan gıda ürünlerini toplayan vatandaş sayısının arttığını anlatıyorlar.

Kadınlar konserve yapabilmek için domates ve biber fiyatlarının düşmesini bekliyor. Oysa fiyatlar bırakın düşmeyi her hafta artıyor. Kışın ne yenileceği bir yana insanlar bugün karnını nasıl doyuracağının telaşına düşmüş. Tavuk ve et yemeyi çoktan bıraktıklarını anlatan kadınlar, ‘Bu mevsimde balkona dolmalık biber, patlıcan, bamya asardık. Kışa hazırlık için kuruturduk. Yazın çok bol olurdu ama kışın alamazdık. Şimdi yazın da alamıyoruz’ diyor.

“HALK ZAMLARLA BAŞ BAŞA BIRAKILDI”

Seçim öncesinde AKP Hükümeti’nin vaatleri havalarda uçuyordu. Seçim bitti, halk zamlarla baş başa bırakıldı. Halk resmen kan ağlıyor. Saray’da ejder meyvesi yiyenler, çocuğuna bir tane elma bile alamayan annelerin yaşadığı çaresizliği anlamıyor. İncirin başkenti Aydın’da incir, karpuzun başkenti Diyarbakır’da karpuz yemek lüks oldu. Biz bu düzenin böyle gitmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Halk, bunun hesabını sandıkta sormalıdır.”