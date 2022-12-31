CHP'li Aylin Nazlıaka, iktidarın cinsiyet eşitliği karnesini açıkladı: '553 kadın hayattan koparıldı'

31 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

CHP’li Nazlıaka, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, iktidarın 2022 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği karnesini açıkladı.

Nazlıaka, “AKP bizi şaşırtmadı; karnesi kırıklarla dolu ve bir kez daha sınıfta kaldı. AKP, kadınların ve çocukların hayatını cehenneme çevirmeye devam etti. 2022’de Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, 228’i şüpheli olmak üzere 553 kız kardeşimiz hayattan koparıldı. AKP iktidarı, 20 yıldır olduğu gibi yine istismarcılardan ve katillerinden yana saf tuttu. İstismarcıların aklanmaya çalışıldığı, kadın katillerinin iyi hal indirimleriyle ödüllendirildiği bir yılı daha geride bıraktık. Fakat bize reva görülen düzene boyun eğmedik, eğmiyoruz” ifadelerini kullandı.

(Aylin Nazlıaka)

Kendi iktidarlarında yapacaklarını anlatan Nazlıaka, “Üreten, ürettiğini hakça paylaşan, kadını ekonomik olarak güçlendiren bir Türkiye inşası için geliyoruz. AKP’nin katilleri, tacizcileri, tecavüzcüleri ceza indirimleriyle ödüllendiren adaletsizliği sonlandırmak için geliyoruz. Kadın cinayetlerinden sayı diye bahseden, kadına şiddeti tolere edilebilir bulan, koruma altındaki kadınların katledilmesine seyirci olan zihniyeti yerle bir edip, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden uygulamaya koymak için geliyoruz” diye konuştu.