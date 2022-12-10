Valilikten CHP'li Aylin Nazlıaka'nın konuşmasına engel

10 Aralık 2022 Cumartesi, 19:35

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve beraberindeki heyet, Kastamonu’yu ziyaret etti. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan yürüyüşün ardından konuşma yapmak isteyen Nazlıaka’nın konuşmasına valilik izni olmadığı gerekçesiyle izin verilmedi. Vali Avni Çakır, Nazlıaka’ya “Sayın vekilim, buranın bir düzeni var” dedi.

Nazlıaka olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bugün il başkanımız, il kadın kolu başkanımız, kadın kolları merkez yönetim kurulu üyemiz, ilçe başkanlarımız, tüm örgütümüz ve halkımızla birlikte Kastamonu’ya geldik. Bugün bizim için çok önemli bir gün. Çünkü, ilk Türk kadın mitinginin 103. yıl dönümü. 103 yıl önce kadınlar Kastamonu’da 3 binden fazla kadın bir araya gelerek ülkesini zafere koşturmada, bağımsızlığa koşturmada büyük bir mücadele vermiş. Bizler de kadınların bu mücadelesini bugün burada bir kez daha yâd etmek, onları sevgiyle saygıyla anmak ve ülkemizin kurucu ve kurtarıcısı büyük Atatürk’e saygı ve minnet duygularımızı sunmak için buraya geldik.

“AYDINLIK GÜNLERİ HEP BİRLİKTE KURACAĞIZ, BU KORKULARI DA ONDAN”

Önce, Valiliğe yazılı olarak geleceğim bildirildi ve konuşma talep edildi. Önceki yıllarda partimizi temsilen gelen arkadaşlarımız, burada konuşma yapabiliyorlardı, yapıyorlardı. Çünkü bu doğal bir hak. Ben de bugün sayın Vali’ye tekrar tüm misafirlerine eşit davranıp davranmayacağını sordum. Arkasından da bir kez daha konuşma talebimi ifade ettim. Fakat kendisi maalesef muhalefet partisi olmamızdan kaynaklı olsa gerek, konuşma yapamayacağımı söyledi. Ben kendisine bir kez daha, bugünün kadınlara ait bir gün olduğunu benim de CHP Kadın Kolları Genel Başkanı olarak örgütümüzle birlikte burada bulunduğumu ve kadınlara söz hakkı tanınması gereken bir günde benim kürsü hakkımın gasp edilip edilemeyeceğini söyleyip talebimi yineledim.

"KADINLARI KADINLARDAN KORUMAYIN"

Ancak kendisi tekrar aynı yanıtı verdi. Ayrıca bugün bir Bakan Yardımcısı da bizlerle birlikte. Fakat ilginçtir ki Bakan Yardımcısı’nın koruması sürekli Bakanı benden korumaya çalıştı. Buradan Sayın Bakan Yardımcısı’na da sesleniyorum: Lütfen kadınları kadınlardan korumayın. Kadınları şiddet uygulayan erkeklerden koruyun.

Özetle, kadına yönelik şiddetin son bulduğu, herkesin eşit, herkesin özgür, herkesin güvende herkesin tok yaşadığı o güzel, aydınlık günleri hep birlikte kuracağız. Bu korkuları da ondan kaynaklanıyor, onun için söz vermek istemediler. Ama istedikleri kadar söz vermesinler, biz yüreğimizle buradayız ve her yerde de bu ayıbı dillendireceğiz.”