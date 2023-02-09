CHP'li Aylin Nazlıaka: Ülkeyi yönetenlerden hayır yok

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 18:20

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 18:20

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, 6 Şubat’ta meydana gelen Türkiye’de 10 ili etkileyen ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan depremlerin ardından deprem bölgesini ziyaret etti.

"GAZİANTEP'İ TERK EDİYORLAR"

Gaziantep-Adana yolundan açıklama yapan Nazlıaka, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda Gaziantep-Adana yolundayız. Yaklaşık 1 saattir yolda trafik bu vaziyette, yani ilerleyemiyoruz. Diğer tarafta ise yol bomboş ve herhangi bir trafik yok. Yani kısacası, Gaziantepliler Gaziantep’i terk ediyorlar. Kendilerini daha güvende hissedecekleri bir yere gitmeye çalışıyorlar. Tabii bunlar imkânı olanlar ama imkânı olmayanlar hâlen şu anda çok zorlu koşullarda, hâlen çadır tam anlamıyla sağlanabilmiş değil. O yüzden geceleri çok soğuk olan Antep’te barınma ihtiyacı devam ediyor. CHP’li belediyeler her yere yetişmeye çalışıyorlar. Umuyoruz ki en kısa zamanda barınma sorununu da yine bizler çözeceğiz. Çünkü ülkeyi yönetenlerden hayır yok.”