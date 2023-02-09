Kamunun deprem kaynaklı yapacağı doğrudan alımlarda limit 5 milyon liraya çikarıldı

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kamu alanlarında doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlarda uygulanacak parasal limit 28 Şubat'a kadar 5 milyon lira olarak belirlendi.

ANKA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 17:27
Kamunun deprem kaynaklı yapacağı doğrudan alımlarda limit 5 milyon liraya çikarıldı
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde yıkıma uğrayan illerde arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra destek çalışmaları da sürüyor.

Bu arada, Cumhurbaşkanı kararıyla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması için doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlarda uygulanacak parasal limitlerin artırılmasına karar verildi. Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.  

Karara göre, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem afetinden en çok etkilenen 10 ilde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak, bu illerdeki ve/veya diğer illerdeki idarelerin, İhale Kanunu'nun 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında doğrudan temin yoluyla yapacakları alımlarda uygulanacak parasal limitler, 28 Şubat 2023 tarihine kadar 431 bin 810 lira yerine 5 milyon lira olarak uygulanacak.




Resmi Gazete kamu Kamu İhale Kanunu

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