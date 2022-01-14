CHP'li Aylin Nazlıaka: Zübeyde Hanım'ın güçlü duruşu biz kadınların önünü aydınlatmaya devam ediyor

14 Ocak 2022 Cuma, 15:49

Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 99’uncu yılında anılıyor.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, yazılı açıklama yaparak Zübeyde Hanım’ı andı. Nazlıaka, “Hayatını azimle sürdüren Zübeyde Hanım, yaşadığı dönemde kadınların okula gitmesi yaygın olmasa da okuma yazma öğrendi. Dünya tarihine geçen ve bir ulusun kaderini sil baştan yazan bir lider yetiştirdi” dedi.

“HERKESİN ANNESİ…”

Nazlıaka’nın, Zübeyde Hanım’ın vefatının yıl dönümü için yaptığı açıklama şöyle:

“Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, tedavi gördüğü İzmir’de, 14 Ocak 1923 tarihinde hayatını kaybetti. Bedenen aramızdan ayrılsa da o, bu ülkede yaşayan herkesin annesi olarak her daim saygıyla ve minnetle anılmaya devam ediyor.

“ZÜBEYDE HANIM İÇİN HAYAT HİÇBİR ZAMAN KOLAY OLMADI”

Zübeyde Hanım, 66 yıllık ömründe gam ve kederi bir onur nişanesi gibi taşıdı. Genç yaşta eşini ve dört evladını kaybeden Zübeyde Hanım için hayat hiçbir zaman kolay olmadı. Bağımsızlık mücadelesi veren oğluna hasretle geçen yaşamında, kederden felç oldu, ağlamaktan kısmen görme yetisini kaybetti… Tüm güçlüklere rağmen, oğlunun bir ulusun kaderini değiştirme hedefinin her daim arkasında durdu.

“BİR ULUSUN KADERİNİ SİL BAŞTAN YAZAN BİR LİDER YETİŞTİRDİ”

Bir anne düşünün ki, milli mücadele veren evladını göreve yollarken, ağlayan kızına ‘Sen asker kardeşisin! Ayıp… Ağlanır mı hiç askerin ardından. Üzüntünü belli etmeye kimseye…’ diyerek mücadeleci ruhunu gösterdi. Hayatını azimle sürdüren Zübeyde Hanım, yaşadığı dönemde kadınların okula gitmesi yaygın olmasa da okuma yazma öğrendi. Dünya tarihine geçen ve bir ulusun kaderini sil baştan yazan bir lider yetiştirdi.

“ZÜBEYDE HANIM, GÜÇLÜ BİR KADINDI”

Her türlü zorluk ve zorbalığa göğüs geren Zübeyde Hanım, güçlü bir kadındı. O’nun mücadeleci ruhu ve oğluna olan inancı bir ulusa özgürlük ve bağımsızlık getirdi. Zübeyde Hanım’ın hayatımızdaki önemi sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi olmasından kaynaklanmıyor. O, aynı zamanda özgür, eşit ve laik bir Türkiye’nin kurucu taşlarından birisidir.

“SEVGİ VE SAYGIYLA ANIYORUZ”

O’nun güçlü duruşu biz kadınların önünü aydınlatmaya devam ediyor. Zübeyde Anamızı aramızdan ayrılışının 99. yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz.”