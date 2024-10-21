CHP'li Bağcıoğlu: ‘Birliklerimizin emniyeti öncelik’

Yayınlanma: 21.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.10.2024 - 04:00

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, saldırıların sebebinin HTŞ’ye Halep’e yönelik düzenleyeceği olası harekatı engelleyecek şekilde kayıplar verdirmek olduğunu söyledi. Bağcıoğlu, “Bizim için öncelikli olan, harekat alanında bulunan birliklerimizin emniyetidir. Bunun önemi Rusya Federasyonu’na tekraren hatırlatılmalıdır. 2020 yılında yaşanan hava saldırılarının tekrar yaşanmaması için ivedilikle gerekli önlemler de alınmalıdır” dedi.

‘İLAVE TEDBİR’

Suriye’nin kuzeybatısındaki gelişmelerin yeni göç dalgaları oluşturma riski taşıdığına dikkat çeken Bağcıoğlu, “Geçmişte yaşanan benzeri düzensiz göçmen hareketlerinin ülkemizde ne kadar büyük bir milli güvenlik sorunu yarattığı aşikârdır. Yeni dalgalara tahammülümüz yoktur. Bu kapsamda Rusya Federasyonu nezdinde bu konu hakkında da girişimde bulunulmalı, ayrıca hudut hattı ve mücavir bölgelerde ilave tedbirler alınmalıdır. TSK ve kolluk kuvvetlerinin yasal mevzuat çerçevesinde önleyici tedbirleri tereddütsüz almaları için siyasi irade tereddütsüz gösterilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

