CHP’li Bakan’dan Soylu’ya ‘Ak Gençlik Ocakları Derneği’ soruları

25 Nisan 2022 Pazartesi, 09:27

İçişleri Bakanlığı tarafından kuruluşuna izin verilen ve faal görülen “Ak Gençlik Ocakları” adlı derneğin başkanına ait lüks aracın fotoğrafları, sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem oldu.

Fotoğraflarda söz konusu lüks aracın plakasının “Genel Başkan” yazılı kırmızı bir şeritle kapatıldığı, Cumhurbaşkanlığı forsunun da yer aldığı “Ak Gençlik Ocakları” ifadesinin yazılı olduğu bir araç kartının kullanıldığı ve araçta normalde en üst düzey protokoldeki araçların kullanımına izin verilen ve geçiş üstünlüğü sağlayan ‘araç çakarı’ bulunduğu görüldü.

KAYMAKAMLIKLAR VE AKP GENEL MERKEZİ DAHİL BİRÇOK KURUM VE MAKAMA ZİYARETLER…

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyu Meclis gündemine taşıdı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. CHP’li Bakan önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Açık kaynaklarda yapılan araştırmalarda; söz konusu aracı da kullanan ‘Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı’ sıfatını kullanan Barış Çiftçi adlı kişinin, daha önce Hakan Yiğit adlı kişinin genel başkanı olduğu ‘Ak Ocaklar’ isimli başka bir derneğin Mersin İl Başkanlığı görevini yürüttüğü; kaymakamlıklar ve AKP Genel Merkezi dahil birçok kurum ve makama ziyaretlerde bulunduğu; Çiftçi’nin genel başkanı olduğu ‘Ak Gençlik Ocakları’ adlı derneğin 6 bin üyesinin olduğu ve derneğin İstanbul, Şırnak ve Diyarbakır illerinde şubelerinin bulunduğunun bilgilerine ulaşılmaktadır. Ayrıca ‘akgenclikocaktc2023’ adlı Instagram hesabı incelendiğinde yapılan ziyaretler, aracında kullandığı Cumhurbaşkanlığı forsunun da yer aldığı kart ve geçiş üstünlüğü sağlayan araç çakarı açıkça görülmektedir."

“BİZE ÖLMEK GÜZEL, BİZE CEZAEVİ GÜZEL, BİZE İŞKENCE GÜZEL ALLAH’IN İZNİYLE”

Murat Bakan önergesinde Barış Çiftçi adlı kişiye ilişkin "Mersinli İş Adamları Barış Çifti & Adanalı Ahmet’ yazılı, 6 Mayıs 2020 tarihli ‘Barış Çiftçi Adanalı Ahmet #sedatpeker #mersin #istanbul’ başlıklı bir videoda; Bir aracın içinde ‘Ölürüm Türkiyem’ adlı şarkı çalarken, ‘bozkurt işareti’ yaparak şu ifadeleri kullanmıştır: ‘Bize ölmek güzel, bize gülmek güzel, bize cezaevi güzel, bize işkence güzel Allah’ın izniyle. Bizi cezaeviyle korkutamazlar, bizi işkenceyle korkutamazlar. Çünkü biz bu vatanın sevdalıları, çünkü biz bu vatanın delileriyiz arkadaşlar. Bir umuttur yaşamak" ifadelerini kullandı.

“ÜLKENİN GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU BİR BAKAN OLARAK, BU DURUMU NASIL AÇIKLIYORSUNUZ?”

CHP’li Murat Bakan, Süleyman Soylu’ya “Demokratik hukuk devleti içinde bir dernek başkanının kendi ifadeleriyle ‘ölmek,’ ‘cezaevine girmek,’ ‘işkence görmek’ gibi kavramlardan gururla bahsetmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Derneğin ismine, organizasyon yapısına, dernek yöneticilerinin söylem ve davranışlarına bakıldığına iktidarla ilişkili, karanlık, gayrı resmi paramiliter örgütlenme görüntüsü vermektedir. Ülkenin güvenliğinden sorumlu bir Bakan olarak, bu durumu nasıl açıklıyorsunuz?” diye sordu, söz konusu araç ve derneğin ayrıntılarına ilişkin sorular yöneltti.

Bakan'ın Soylu'ya soruları şöyle: