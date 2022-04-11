AKP Gençlik Kolları Başkanı şatafatlı sahuru savundu: Kudurmaya devam edeceksiniz
AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AKP’nin Ağrı’da düzenlediği şatafatlı sahur yemeğini savundu. İnan, “Biz Iğdır’da, buluştuğumuzda biz Ağrı’da buluştuğumuzda, biz Erzurum’da buluştuğumuzda birileri rahatsız oluyor. Ak gençlik sizi daha fazla rahatsız etmeye devam edecek” diye konuştu.
Yapılan zamların ardından halkın alım gücü giderek düşerken, AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, kamuoyunun tepkisini çeken Ağrı'daki yüksek maliyetli ramazan sofrasını savundu.
AKP'li Eyyüp Kadir İnan, AKP Konya Gençlik Kolları üyelerinin Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlediği iftar programında konuşma yaptı. AKP'nin Ağrı'da düzenlediği şatafatlı ramazan sofrasına yapılan eleştirilere yanıt veren İnan, 2023 seçimlerine işaret etti.
"SANDIĞA GÖMECEĞİZ"
İnan düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:
"Biz Iğdır'da buluştuğumuzda, biz Ağrı'da buluştuğumuzda, biz Erzurum'da buluştuğumuzda birileri rahatsız oluyor. Birileri orada bu çalışmaların yürütülmesini istemiyor. Bugün Konya'da söylüyorum ak gençlik sizi daha fazla rahatsız etmeye devam edecek. Bırakın sahuru, bırakın iftarı, o illere adımını daha atamayan o altılı partinin gençlik örgütleri çalışmazken AK Parti gençlik kolları çalışıyor diye kuduruyorlar, daha fazla kudurmaya devam edeceksiniz. O gün bizle beraber olan bin tane üniversiteli gencin hatırı adına, AK Parti gençlik kolları üyelerinin teveccühü ile 2023'te sizleri sandığa gömeceğiz sandığa."
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