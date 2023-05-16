CHP’li Bakan’dan YSK’ya vekil olan bakanlar uyarısı

Yayınlanma: 16.05.2023 - 12:48

Güncelleme: 16.05.2023 - 12:48

14 Mayıs seçimleri sonrası AKP'nin 15'i büyükşehir olmak üzere 16 seçim bölgesinde birinci sıra adayı gösterilen kabine üyeleri, 28. yasama döneminde TBMM'de olacak.

Görevlerinden hala istifa etmeyen bakanların durumu tartışma konusu olurken CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, il seçim kurullarını uyardı.

“BAKANLAR İSTİFA ETMELİ”

Twitter hesabından açıklama yapan Murat Bakan, “Seçim sonuçları 16 bakanın milletvekili seçildiğini gösteriyor. Anayasa’mızın 106. maddesi gereği milletvekili bakan olarak atanırsa üyeliği sona erer. Bu durumda mevcut bakanların görevlerinden istifa etmeden milletvekili olarak mazbata almalarına olanak yoktur. Eğer İl Seçim Kurulları bakanlara mazbata verirse Anayasa’yı ihlal etmiş olur” diye konuştu.