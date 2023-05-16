CHP’li Bakan’dan YSK’ya vekil olan bakanlar uyarısı
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, AKP listelerinden milletvekili seçilen 16 bakanın istifa etmesi gerektiğini belirterek, “Eğer İl Seçim Kurulları, bakanlara mazbata verirse Anayasa’yı ihlal etmiş olur” dedi.
14 Mayıs seçimleri sonrası AKP'nin 15'i büyükşehir olmak üzere 16 seçim bölgesinde birinci sıra adayı gösterilen kabine üyeleri, 28. yasama döneminde TBMM'de olacak.
Görevlerinden hala istifa etmeyen bakanların durumu tartışma konusu olurken CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, il seçim kurullarını uyardı.
“BAKANLAR İSTİFA ETMELİ”
Twitter hesabından açıklama yapan Murat Bakan, “Seçim sonuçları 16 bakanın milletvekili seçildiğini gösteriyor. Anayasa’mızın 106. maddesi gereği milletvekili bakan olarak atanırsa üyeliği sona erer. Bu durumda mevcut bakanların görevlerinden istifa etmeden milletvekili olarak mazbata almalarına olanak yoktur. Eğer İl Seçim Kurulları bakanlara mazbata verirse Anayasa’yı ihlal etmiş olur” diye konuştu.
Seçim sonuçları 16 Bakan’ın milletvekili seçildiğini gösteriyor.— Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) May 16, 2023
Anayasa’mızın 106. maddesi gereği milletvekili Bakan olarak atanırsa üyeliği sona erer.
Bu durumda mevcut Bakanlar’ın görevlerinden istifa etmeden milletvekili olarak mazbata almalarına olanak yoktur.
Eğer İl…
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