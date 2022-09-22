CHP'li Balaban MHP'li ismin 'Öcalan ve AKP' sözlerini hatırlattı: 'Siyasi döneklikle halkın yüzüne nasıl bakıyorsunuz?'

22 Eylül 2022 Perşembe, 17:16

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın önceki gün MHP Manisa İl Başkanlığı’nda ulusal ve yerel basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda; altılı masa hakkında yaptığı “Türk seçmeni yuvarlak ve gevşeklere itibar etmez. Bunların en belirgin özellikleri bu. Yuvarlak bir ittifak, gevşek bir ittifak. Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız, millet sizin neyinize itibar etsin” açıklaması tepki çekti.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Akçay’ın sözlerini ‘siyasi nezakete uymayan ve siyasi nezaketi ayaklar altına alan bir açıklama’ olarak değerlendirdi.

“BAHÇELİ, HER TÜRLÜ MİLLİYETÇİLİĞİ AYAKLAR ALTINA ALAN BİR ERDOĞAN İLE KOL KOLA YÜRÜYOR”

“Bizler, bu tür siyasetin seviyesini düşürücü açıklamalara karşı, onların tarzında bir açıklama yapmayacağız ama şunu açıklıkla belirtmek istiyorum” diyen Balaban, sözlerini şöyle sürdürdü:

“MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Erkan Akçay’ın siyasi tutarsızlıkları, siyasi çelişkileri ve en önemlisi siyasi dönekliklerin üzerinde durmak istiyorum. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan’a ‘17- 25 Erdoğan’ ve ‘Tekeden süt çıkmaz, suda ateş yanmaz. Erdoğan’dan cumhurbaşkanı olmaz’ diyordu. Erdoğan’ı ve AKP’yi Haliç’te, 40 defa yıkayacağını söylüyordu. Bugün gelinen noktada ise Devlet Bahçeli her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan bir Erdoğan ile kol kola yürüyor. Erkan Akçay da Manisa’da şunu söylüyordu; ‘Öcalan emreder, AKP yapar’ diyordu. Ben şimdi Erkan Akçay’a soruyorum: Bu siyasi tutarsızlıkla, bu siyasi çelişkilerle, bu siyasi döneklikle halkın yüzüne nasıl bakıyorsunuz, nasıl bakacaksınız, nasıl halktan oy isteyeceksiniz? Bizler her şeyin farkındayız.”

“HALKIMIZ HESABINI SANDIKTA SORACAK”

MHP’nin her gün Manisa’da erimekte olduğunu söyleyen Balaban, şöyle dedi:

“Milliyetçi Hareket Partisi, 2023’te yapılacak seçimlerde Manisa’dan milletvekili dahi çıkartamayacak. Yapılan bu yanlış politikaların hesabını halkımız hem Erkan Akçay’a hem de MHP’ye sandıkta gerekli cevabı vererek soracak. Abesle iştigal bir açıklama yapmıştır. Bırakın bir grup başkanvekiline, sıradan insana yakışmayan bu açıklamalara karşı da cevabını bizden ve muhalefet partilerinden, Erkan Akçay almıştır.”