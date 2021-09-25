CHP’li Balaban’dan FETÖ iddialarına sert yanıt

25 Eylül 2021 Cumartesi, 15:00

CHP İnsan Hakları Genel Başkan Yardımcılığı tarafından 21 Eylül Salı günü Aydın’da düzenlenen KHK’lılar Bölge Buluşması toplantısına katılan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, toplantı sonrasında KHK TV’ye açıklamada bulunmuştu.

CHP İl Başkanı Balaban’ın açıklamasının KHK TV tarafından sosyal medyada yayınlanmasını ardından "FETÖ’ye destek verdi", "FETÖ'ye KHK teminatında CHP kendisiyle yarışıyor: Bir destek de Manisa İl Başkanı Semih Balaban'dan" tepkileri gelmişti.

“SÖZLERİMİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIM”

Kendisi hakkında FETÖ’cü olduğuna ve FETÖ’ye destek verdiğine yönelik yapılan yorumların ardından parti binasında açıklamada bulunan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Aydın’da KHK TV’ye 1 dakika 10 saniyelik görüşümü belirttim ve bu açıklamam yayınlandı. Yayınlanmasını ardından 3-4 saat içinde başta AHaber, Yenişafak, Sabah ve yandaş medyalar ile AK troller bize karşı büyük saldırı kampanyası başlattılar. Bir kez daha belirtiyorum ki yaptığım açıklamamdaki sözlerimin sonuna kadar arkasındayım. Her türlü hakarete, yazıya, tehdide rağmen kesinlikle sözlerimi sonuna kadar savunuyorum. Hiçbir tehdide karşı ben başta olmak üzere tüm CHP’lilerin boyun eğmeyeceğiz.”

“KHK İLE BİR ÇOK İNSAN MAĞDUR EDİLMİŞTİR”

Açıklamasında FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu, ancak darbeden sonraki 20 Temmuz tarihinden itibaren KHK’lar ile Türkiye’de bir sivil darbe gerçekleştiğini altını çizen CHP’li Balaban şunları söyledi:

“15 Temmuz bir darbe girişimi ve FETÖ bir terör örgütüdür. Fakat 15 Temmuz’dan sonra 20 Temmuz’da bir sivil darbe gerçekleştirilmiştir. Sivil darbeden sonra ülke KHK’larla yönetilmeye başlanmıştır. KHK’lar ile hukuksuz bir şekilde yargısız infazlar olmuş, binlerce insan işten atılmıştır. Binlerce insanın hayatı sivil anlamda ölü haline getirilmiştir. Kesinlik FETÖ’ye kim bulaştıysa, kim bu konuda yer aldıysa hukuk çerçevesinde gereğinin yapılmasından yanayız. Ama 15 Temmuz bahane edilerek binlerce KESK’li ve Eğitim-Sen’li öğretmen çalışan haksız yere görevden alınmıştır. Barış akademisyenleri hukuksuz bir şekilde görevden alınmıştır. Kısacası 15 Temmuz bahane edilerek 20 Temmuz sivil darbesiyle muhalefet susturulmak, etkisizleştirilmek istenmiştir. Bir bankaya 5 bin Lira yatırdı diye ya da bir müdürün baskısıyla bir sendikaya üye oldu diye insanların hayatıyla oynanmıştır. Soruyorum ve korkmuyorum. Nerede adalet, nerede hukuk, nerede vicdan.”

“FETÖ’CÜ ARIYORLARSA AYNAYA BAKSINLAR”

Partisinin yıllardır FETÖ’nün karşısında durduğunu söyleyen Balaban açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Korkmadan söylüyorum, 15 Temmuz’dan sonra ‘Allah’ım, milletin beni affetsin’ diyen bir Recep Tayyip Erdoğan’ı gördük. CHP mecliste FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması için verdiği soru önergesine ‘Red’ oyu verenlerde AKP ve MHP’dir. CHP’den FETÖ’cü , terörist, işbirlikçi ve ‘Keşke Yunan galip gelseydi’ diyen bir hain çıkmaz. FETÖ’cüyü arıyorlarsa önce başta Recep Tayyip Erdoğan, bütün adamları aynaya bakacak. Baktıkları aynada bütün gerçekler çıplak bir şekilde ortadadır. O nedenle bizler bu gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz. Bu ülkede nasıl FETÖ borsalarının oluştuğunu, haksızlıkların nasıl yaşandığını biliyoruz. Korkmadan da söylüyoruz. FETÖ, PKK, IŞİD birer terör örgütüdür. Terör örgütlerinin hepsine karşıyız. Ama bunlar bahane edilerek, mağduriyet yaratılmasına, toplumsal muhalefetin suçlanmasına, her türlü tavsiyenin yapılmasına da karşıyız. Kim ne söylerse söylesin gerçekler ortadır. Geçmişte olduğu gibi şimdide söylediklerimin arkasındayım.”