Ordu'da FETÖ operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı
Ordu’da, FETÖ'nün 'yeni il yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 43 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün kentteki yeni yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında, yaklaşık 6 ay süreyle yapılan iletişimin dinlenmesi, teknik araçlarla izleme ve fiziki takip faaliyetleri sonucu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şüphelilere yönelik olarak 23 Eylül 2021'de arama, el koyma ve gözaltı tedbirleri uygulanmış ve 43 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüpheliler arasında yer alan ve bu yeni yapılanmada mütevelli üyesi olarak tanımlanan 10 şüpheli, Gülyalı ilçemizde bulunan bir restoranda toplantı halinde bulundukları sırada, himmet olarak aralarında topladıkları paralarla birlikte suçüstü yakalanmışlardır."
370 BİN LİRA, 100 BİN DOLAR...
Savcılık açıklamasında şu bilgiler verildi:
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen ve örgüte ait olduğu değerlendirilen 370 bin lira, 100 bin 665 dolar, 17 bin 150 avro, 1,5 kilogram civarında altın ile bir ruhsatsız silah, 11 mermi ve şüphelilere ait dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel dokümana el konulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."
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