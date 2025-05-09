CHP’li Balcı: Muğla halkı cezalandırılıyor

Yayınlanma: 09.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2025 - 04:00

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge temsilciliğini ziyaret etti. Temsilcimiz Mehmet Şakir Örs ile bir araya gelen Balcı, Osman Gürün’ün başkanlığı döneminde altyapı için Dünya Bankası’ndan kredi alındığını ancak cumhurbaşkanı tarafından hâlâ onaylanmadığını söyledi. Balcı, “Tamamen altyapı projelerine ayrılacak olan bu kaynak için devletin hiçbir katkısı yok. 4 yıldır bu imza atılmıyor. Muğla halkı cezalandırılıyor” dedi. Muğla’da son dönemde yaşanan hukuksuz uygulamalara tepki gösteren Zekican Balcı, “Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anan kanser hastası emekli yurttaş sabah 06.30’da evinden gözaltına alındı. Eylemlere katılan 3 öğrenci yurttan atılma korkusuyla belgeleri imzalayıp ayrılmak zorunda kaldı. Biz bu süreçte onlara sahip çıktık. Yeni yurtlar ayarladık. Amacımız onların sesi olmaktı” diye konuştu.

‘KIYILAR RANTA TESLİM EDİLEMEZ’

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kıyı işgallerine de değinen Balcı, “Anayasa ve yasalara göre kıyılar halkındır, hiçbir özel ya da tüzel kişi tarafından işgal edilemez. Ancak Muğla’nın gözde plajları MUÇEV üzerinden belirli şirketlere tahsis edilerek halkın erişimi kısıtlanıyor. Bu konudaki hukuki mücadelemiz sürecek” dedi. 31 Mart seçimlerinde CHP’nin Muğla’da büyük bir başarı yakaladığını belirten Balcı, “2019’da 136 bin olan oyumuzu 155 bine çıkardık. Ahmet Aras’ın enerjisi ve halkla kurduğu güçlü bağ, bu başarının temelidir” ifadelerini kullandı.