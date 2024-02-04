CHP'li Bankoğlu MESEM'i sordu: Ne sıklıkla denetleniyor?

Yayınlanma: 04.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 04.02.2024 - 03:06

CHP’li Bankoğlu, “Çocuklarımız MESEM’de şantiyelerde, sanayide, inşaatlarda ölüyor. Türkiye’nin gerçek beka sorunu budur” dedi.

Ocak ayında ölen iki çocuğu anımsatan Bankoğlu, “14 yaşındaki Arda’nın kafası sac büküm makinesine sıkıştı, 15 yaşındaki Erol Can’ın ise üzerine sunta bloklar devrildi. Sadece bu iki vahim olayın yaşandığı ülkede bile yer yerinden oynaması gerekirken ne AKP’den ne bakanlıktan ses çıkmıyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) raporuna göre 2023 yılında en az 54 çocuk işçi hayatını kaybetti” dedi.

Bankoğlu önergesinde şu soruları yöneltti: “Bakanlığınızın MESEM kapsamında protokol imzaladığı ticari işletmeler hangileridir? Mesleki eğitim merkezleri ne sıklıkla denetlenmektedir? Denetim olmasına rağmen iş cinayeti yaşanmasının gerekçeleri nelerdir? Ölümler sonrası bakanlığınızda herhangi bir istifa veya görevden alma olmuş mudur?”