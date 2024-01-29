Yusuf Tekin'den MESEM'deki öğrenci ölümleriyle ilgili itiraf gibi açıklama: Uygulamada sorun var

Yayınlanma: 29.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 29.01.2024 - 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki eğitim merkezlerinde (MESEM) iki hafta içinde 14 yaşında iki öğrencinin ölmesi, bu merkezlerdeki ihmalleri, hak ihlallerini, denetimsizliği, güvenlik açığını bir kez daha ortaya çıkardı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merkezler ile işyerlerinin yaptığı sözleşmede herhangi bir açığın bulunmadığını belirterek “Kurallar net, ancak olaylar bize uygulamada sorun olduğunu gösteriyor. Bu durumu biz de araştırıyoruz, konu yargıya da intikal etti” dedi.

Bakan Tekin, bir grup eğitim editörüyle İstanbul’da Sabancı Öğretmen Evi’nde bir araya geldi, müfredat değişikliği, devamsızlık sorunu, deprem bölgesindeki eğitimin durumu gibi konular üzerine soruları yanıtladı.

LGS’DE DEĞİŞİKLİK YOK

Yeni müfredatı Şubat ayının sonuna doğru açıklayacaklarını belirten Tekin, “ Ders saati azalmayacak. İçerik sadeleşecek, bazı konular çıkacak. Öğretmenler norm kadro fazlası olmayacak. Uygulanmasına 1, 5 ve 9. sınıflarda başlayacak” dedi.

Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) bu yıl herhangi bir değişiklik yapılmayacağını söyleyen Bakan Tekin, ortak sınavların değerlendirilmesi sonucunda okullar arasındaki farklılıkların görülebileceğini, ortak ve okulun yaptığı yazılılardan alınan notların karşılaştırılabileceğini kaydetti.

Yapılan çalışmalarla özellikle 8. ve 12. sınıflarda devamsızlığın azaldığını anlatan Bakan Yusuf Tekin, deprem bölgesiyle ilgili de şunları söyledi:

“Deprem öncesi 11 ilde örgün öğretim öğrenci sayısı 3 milyon 701 bin 466 idi. Bugün itibarıyla bu sayı 3 milyon 663 bin 546’dır. Gidenlerin büyük bölümü geri döndü. Depremden önce 11 ilin tamamında 119 bin 200 derslik bulunuyordu. Deprem sonrası kullanılamaz hale gelen 12 bin 119 dersliğin yaklaşık iki katının inşa edilmesini içeren bir planlama yaptık. Bu kapsamda, deprem bölgesinde bulunan 11 ilde, yaklaşık proje bedeli 62.6 milyar lira olan toplam 22 bin 39 yeni derslik hedefliyoruz. Yaklaşık 2 bin 61 derslik ihtiyacını çelik yapı olarak planladık ve bunların bininin bahar öğretim yılı başından itibaren kullanıma geçmesi planlanıyoruz.”

367 OKUL YENİLENDİ

Bakan Yusuf Tekin, İstanbul’da deprem riskine karşı bugüne kadar 367 okulun, 11 bin 590 dersliğin yıkılarak yeniden yapıldığını söyledi. Süreçle ilgili bilgi veren Tekin şöyle devam etti: “Şu anda da 50 okul, 1329 dersliğin yeniden yapımı devam ediyor. Ayrıca Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca 7 okul, 207 dersliğin de yeniden yapımı devam ediyor. 779 okul, 19 bin 615 dersliğin güçlendirmesi yapıldı. 22 okul, 572 dersliğin güçlendirmesi sürüyor.”