Seçim araştırmasında ilginç sonuçlar: 'Adayı beğenmesem de partime oy veririm'

Yayınlanma: 31.01.2024 - 16:49

Güncelleme: 31.01.2024 - 16:59

Yerel seçimlere yaklaşık 2 ay kala MetroPoll Araştırma Şirketi'nin yaptığı Türkiye'nin Nabzı Ocak ayı araştırmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Türkiye genelindeki 26 bölgeyi esas alan 28 ilde 1565 kişiyle yapılan araştırma kapsamında katılımcılara "Yerel seçimlerde partinizin adayını beğenmezseniz ne yaparsınız?" diye soruldu.

Araştırmada katılımcıların yüzde 33.8'i "beğenmesem de oy veririm" yanıtı verirken yüzde 27.7'si "sandığa gitmem" dedi. Araştırmaya katılanların yüzde 32.2'lik bölümü ise bu durumda başka bir partinin adayına oy vereceklerini beyan etti.

AKP VE DEM FARK ATTI

İlgili araştırma sorusuna verilen yanıtların 14 Mayıs 2023 Milletvekili seçiminde oy verilen partiye göre dağılımında ise AKP ve DEM Parti farkı dikkat çekti. Sonuçlara göre DEM Parti seçmeninin yüzde 46.9'luk bir kısmı adayı beğenmese de partisine oy vermekten vazgeçmeyeceğini ifade etti. DEM Parti'yi yüzde 40.6 oranla AKP seçmeni izledi. AKP'nin ardındansa yüzde 36.4 oranıyla bir önceki seçimde CHP'ye oy veren seçmen kitlesi geldi.

İşte MetroPoll Araştırma'nın anketinde o sonuçlar: