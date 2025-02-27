CHP'li Başarır, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in son durumunu açıkladı: İfadesi hala alınmadı, nezarethanede tutuluyor

Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:38

Güncelleme: 27.02.2025 - 09:38

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla sabaha karşı saat 04.00'te evi basılarak gözaltına alındı. Gözaltı kararına CHP’den sert tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Köseler’in halen nezarette tutulduğunu ve ifadesinin alınmadığını belirtti.

Başarır, Sözcü TV’ye yaptığı açıklamada, Köseler’in hala ifadesinin alınmadığını belirterek, “Gece yarısı insanları gözaltına almak bir hastalık haline geldi. Alaattin Köseler, dededen beri Beykoz’da yaşıyor. Kaçma şüphesi olmayan bir belediye başkanını sabaha karşı evinden almanın mantığı nedir?” dedi.