CHP'li Başarır, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in son durumunu açıkladı: İfadesi hala alınmadı, nezarethanede tutuluyor
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sabaha karşı evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in hala ifadesinin alınmadığını ve nezarethanede tutulduğunu açıkladı.
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla sabaha karşı saat 04.00'te evi basılarak gözaltına alındı. Gözaltı kararına CHP’den sert tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Köseler’in halen nezarette tutulduğunu ve ifadesinin alınmadığını belirtti.
Başarır, Sözcü TV’ye yaptığı açıklamada, Köseler’in hala ifadesinin alınmadığını belirterek, “Gece yarısı insanları gözaltına almak bir hastalık haline geldi. Alaattin Köseler, dededen beri Beykoz’da yaşıyor. Kaçma şüphesi olmayan bir belediye başkanını sabaha karşı evinden almanın mantığı nedir?” dedi.
Etiketler: #Alaattin Köseler #Beykoz #BEYKOZ BELEDiyesi
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