Son dakika... Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 07:32

Güncelleme: 27.02.2025 - 08:06

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi.

Öte yandan 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

Talimat doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler, gözaltına alındı.

ÇELİK: "ZULÜM ZİNCİRİNİN SON HALKASI"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, gece 04.00'da, evi çok sayıda polisle basılarak gözaltına alındı. Yeri yurdu belli, çağırıldığında ifade verecek, 65 yaşında bir Belediye Başkanına yapılan bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır. Başkanımızın yanındayız. Avukatlarımız ve örgütümüzle süreci takip ediyoruz. Ekrem Başkanımızın Ankara'da tarihi bir konuşma yapacağı günde gece yarısı yapılan "zaman ayarlı” operasyon, yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanların çaresizliğinden başka bir şey değildir. Bu beyhude çabalarla Cumhuriyet Halk Partisini durduracağını sananlar büyük yanılgı içerisindeler. Ne yaparsanız yapın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacaktır!"

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Köseler'in gözaltına alınmasına dair, şu paylaşımı yaptı:

"Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04:00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04:00’de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok."