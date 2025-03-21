CHP'li Başarır: İmamoğlu, adaylığını açıkladıktan sonra bütün olaylar yaşandı

Yayınlanma: 21.03.2025 - 13:58

Güncelleme: 21.03.2025 - 13:58

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan operasyonlar üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Başarır, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve gözaltına alınması ile ilgili sözlerine atıfta bulunarak, "Türkiye'de diploma konusunda yorum yapabilecek en son kişi, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onurlu ve dürüst insanlar, hele ki bu Cumhurbaşkanıysa doğruları konuşmak zorundadır. Eğer bir kişinin diplomasını sorguluyorsa önce kendi diplomasını ortaya koyma zorunluluğu vardır. Diploması şaibeli olan tek adamın, İstanbul Belediye Başkanımız ve cumhurbaşkanı adayımızın ana sütü gibi hak olan diplomasını sorgulaması utanç vericidir. İdare, anayasa ve ceza hukukçuları ile milyonlar, o diplomanın haksız ve hukuksuz yere iptal edildiğini biliyor ama diplomasız tek adam algı yapıyor. Yolsuzluktan bahsediyor; İstanbul Belediyesi'nde 6 yıldır yolsuzluk varmış, bunları bilmiyormuşuz, içimizde birbirimize düşmüşüz, o yüzden de bu soruşturma olmuş. Bir hukuk devletinde böyle bir şey olmaz. Ey Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıldır Sayıştay, İçişleri Bakanlığı müfettişleri 3 günde 1 tüm dosyaları didik didik aradı. MASAK, tüm belediye çalışanlarını ve belediye başkanlarını inceledi. 6 yıl boyunca yolsuzluk yoktu, bugün yolsuzluk ortaya çıktı. 3 ayda mı oldu bunlar? Sayın İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını resmi olarak açıkladıktan sonra bütün olaylar yaşandı" dedi.

"BAHÇELİ'NİN BAYRAMLAŞACAK YÜZÜ KALMADI"

Başarır ayrıca sokaklarda gösteri yapmanın anayasal bir hak olduğunu belirtti ve üniversite öğrencilerine müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başarır, MHP'nin Ramazan Bayramı'nda CHP ile bayramlaşmama kararı üzerine, "Halk ile bayramlaşma da yüzü olmayanların bizimle de bayramlaşamayacağı bir gerçektir. Devlet Bahçeli ve arkadaşlarının, 86 milyon ile bayramlaşacak yüzü kalmamıştır. Onlar bu ülkenin kurucu partisini, liderini, bayramda bile ayrıştırıp, milyonlarca şehidin, gazinin gönlünü almadan başka yollardadır. Bunu herkes bilsin, hiç de kayıp değil. Devlet Bahçeli bizimle bayramlaşsa ne olur bayramlaşmasa ne olur. Önemli olan 86 milyon ile bayramlaşacak yüzünün olması, şükürler olsun bizim millet ile bayramlaşacak yüzümüz var ama Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanının asla yok" diye konuştu.

Öte yandan Başarır, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilecek ikramiyelerin emekli maaşı kadar olması gerektiğini söyledi.