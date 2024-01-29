CHP'li Başarır'dan Eren Erdem'in 'Cemil Tugay' iddiasına yanıt: İftira atana gereken yapılır

Yayınlanma: 29.01.2024 - 15:29

Güncelleme: 29.01.2024 - 15:29

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye başkanı adaylığı için ismi geçen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'la ilgili ortaya atılan iddialar üzerine konuştu.

Eski CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cemil Tugay için "Tunç Soyer, eşi benzeri görülmemiş bir biçimde harcanmak üzeredir. Şu an, İzmir’i yüzde 100 kazanacak bir isim olan Tunç Soyer, şu dakikalarda Mehmet Cengiz’in adamına değiştirilmektedir. Sebebi Kılıçdaroğlu’nu kurultayda desteklemiş olmasıdır. Cemil Tugay aday yapıldığı an; Mehmet Cengiz ile ilişkilerini açık seçik ortaya koyan tüm belgeleri paylaşacağım" diye yazmıştı.

CHP'li Ali Mahir Başarır, konuk olduğu KRT TV'deki programda iddiaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cemil Tugay'ın kendi kafasına göre belediyenin arsasını birine filan verdiği yok. O denilen şahsın Karşıyaka'da arazisi vardı. Dava açma hakkı vardı. Yasal olarak giden bir süreç vardı. Bunun üzerinden bir parti üyesi iftira atarsa gereken yapılır. Ben Cemil Beyi tanırım. Dünyanın en namuslu insanlarından biridir. Mal varlığında bir artış varsa karşımıza gelsinler. Herkes her adayı destekleyebilir. Ama aday desteklenirken başkalarına iftira atılmaz. Eğer birilerine iftira atılıyorsa yeri ve zamanı geldiğinde hesap sorulur. Ben isim vermiyorum. Hiç kimse 'o belediye başkanı benim adamım, o belediye başkanı senin adamın' diyemez. Ama kimse algı yapamaz. Bizim adaylarımız örgütün istedikleridir. En iyisi kim olacaksa o olsun derim. Benim çok yakın arkadaşlarım da aday oldu. Bir kere bile MYK'yı aramamışımdır. Çünkü doğru değil. Bu benim haddim de değil. Aday açıklanacağı hafta bazı arkadaşlarımız çıkıyor dünyanın en namuslu insanı hakkında böyle iftira atıyor, ne oluyor. Belediye başkanımızla ilgili, kendisinin yolsuzluğuyla ilgili en küçük bir şey duymadım. Namusuyla, şerefiyle 5 yıl boyunca bir yeri yönetmiştir. Kimse kimseye iftira atmayacak, karnından konuşmayacak."

EREN ERDEM NE DEMİŞTİ?

Eski CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösterileceğini yazmıştı.

Tugay'ın iktidara yakın Cengiz Holding sahibi Mehmet Cengiz ile ilişkileri olduğunu iddia eden Erdem şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu saatte böyle bir tweet atmak istemezdim. Ama maalesef, tüm diplomatik iletişim başarısız olduğu için kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur. Bu gece, CHP İzmir Belediye Başkan adayı belirlenmektedir ve Tunç Soyer, eşi benzeri görülmemiş bir biçimde harcanmak üzeredir! Sayın Ekrem İmamoğlu ve Veli Ağbaba’nın, aynı zamanda kimilerine göre 'iş insanı' bize göre '5’li çete' olan Mehmet Cengiz’in adayı olan Cemil Tugay (Karşıyaka Mehmet Cengiz temsilcisi) şu dakikalarda 'kesin olarak' adaylaşmak üzeredir. Bu kişi, 5’li çetenin karşısında duran Tunç Soyer gibileri karşısında nasıl aday olmaktadır? Kimler kimlerle ne işler tutmuştur! Bunlar günü geldiğinde anlatılır. Ama, bu gece uzun olacak. Şu an, İzmir’i yüzde 100 kazanacak bir isim olan Tunç Soyer, şu dakikalarda Mehmet Cengiz’in adamına değiştirilmektedir. Sebebi; Kılıçdaroğlu’nu kurultayda desteklemiş olmasıdır. İzmir’i ya CHP alacak ya Mehmet Cengiz alacak! Ne dediğimi, ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz. Mehmet Cengiz meselesini inkar ederseniz canınıza okurum' Belge paylaşırım."