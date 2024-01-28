Tunç Soyer'den 'İzmir' açıklaması: Asıl maksatları muhalefeti bölmek!

CHP'nin henüz aday belirlemediği İzmir'in mevcut başkanı Tunç Soyer, '5'li çete' olarak anılan Cengiz Holding'in aday dayattığı iddialarına ilişkin konuştu. Polemiklerin asıl maksadının muhalefeti bölmek ve zayıflatmak olduğunu savunan Soyer, "Bizlere umudunu bağlamış milyonlarca vatandaşımızın inancının, sığ siyasetin kişiler üzerinden yürüttüğü oyunlara kurban edilmesini asla kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2024 - 19:23
Tunç Soyer'den 'İzmir' açıklaması: Asıl maksatları muhalefeti bölmek!
Abone Ol google-news

Mart 2024 seçimleri için mesaisini sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İzmir Büyükşehir Belediyesi son etaba kaldı. Bunun üzerine dün CHP'nin eski Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in yaptığı paylaşım dikkat çekti. Erdem'in, İzmir adaylığı için '5'li çete' iddiasının ardından mevcut başkan Tunç Soyer'den bir paylaşım geldi.

Soyer paylaşımında, "Son günlerde İzmir üzerinden yürütülen polemiklerin asıl maksadı, Türkiye’de güçlü muhalefeti bölmek, zayıflatmak ve kişiler arasında bir kavga olduğu izlenimi yaratmaktır. Bizlere umudunu bağlamış milyonlarca vatandaşımızın inancının, sığ siyasetin kişiler üzerinden yürüttüğü oyunlara kurban edilmesini asla kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelerin ülke genelindeki sayısını korumak ve daha da artırmanın temek görevi olduğunu söyleyen Soyer, "tabanda mümkün olan en güçlü işbirliklerini yaratmak ve tabanın sesine kulak vermek mecburiyetindeyiz. Sığ siyasetin tuzağına düşmeyen, yerel yönetimlerdeki kazanımlarımıza sahip çıkan, kişiler değil ilkeler ve değerler üzerinden şekillenen tüm aklıselim adımların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanındayım. Toplumsal muhalefeti büyütmek için mücadeleye devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

Soyer'in paylaşımı şöyle:

"Son günlerde İzmir üzerinden yürütülen polemiklerin asıl maksadı, Türkiye’de güçlü muhalefeti bölmek, zayıflatmak ve kişiler arasında bir kavga olduğu izlenimi yaratmaktır. Bizlere umudunu bağlamış milyonlarca vatandaşımızın inancının, sığ siyasetin kişiler üzerinden yürüttüğü oyunlara kurban edilmesini asla kabul etmiyorum. Bizim siyasetteki asıl meselemiz demokrasi karşıtı saray rejimini yenmektir. Bunun için Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ülke genelindeki sayısını korumak ve daha da artırmak temel görevimizdir. Sarayın 20 yılı aşkın süredir elinde tuttuğu gücü dengeleyecek tek güç yerel seçimlerdeki başarımızın devamı olacaktır. Bu nedenle tabanda mümkün olan en güçlü işbirliklerini yaratmak ve tabanın sesine kulak vermek mecburiyetindeyiz. Sığ siyasetin tuzağına düşmeyen, yerel yönetimlerdeki kazanımlarımıza sahip çıkan, kişiler değil ilkeler ve değerler üzerinden şekillenen tüm aklıselim adımların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanındayım. Toplumsal muhalefeti büyütmek için mücadeleye devam edeceğim. Birlikte kazanacağız."

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir için '5'li çete' iddiasıyla dikkat çekmişti. Mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay'ın, partinin İzmir adayı yapılmak istediğini ileri sürmüştü.

"Tunç Soyer, eşi benzeri görülmemiş bir biçimde harcanmak üzeredir" dediği açıklamada Erdem, "Şu an, İzmir’i yüzde 100 kazanacak bir isim olan Tunç Soyer, şu dakikalarda Mehmet Cengiz’in adamına değiştirilmektedir. Sebebi Kılıçdaroğlu’nu kurultayda desteklemiş olmasıdır. Cemil Tugay aday yapıldığı an; Mehmet Cengiz ile ilişkilerini açık seçil ortaya koyan tüm belgeleri paylaşacağım" ifadelerine yer vermişti.


Tunç Soyer haberleri İzmir haberleri yerel seçim haberleri aday haberleri Eren Erdem haberleri

İlgili Haberler

Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: Soyer aday olmazsa DEM Parti İzmir'den aday çıkartacak

Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: Soyer aday olmazsa DEM Parti İzmir'den aday çıkartacak
Tunç Soyer’den Devlet Bahçeli’ye yanıt: Bugüne kadar çok dağ aştık

Tunç Soyer’den Devlet Bahçeli’ye yanıt: Bugüne kadar çok dağ aştık
CHP'de 209 aday açıklandı!

CHP'de 209 aday açıklandı!

En Çok Okunan Haberler