Tunç Soyer'den 'İzmir' açıklaması: Asıl maksatları muhalefeti bölmek!

Yayınlanma: 28.01.2024 - 19:23

Güncelleme: 28.01.2024 - 19:23

Mart 2024 seçimleri için mesaisini sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İzmir Büyükşehir Belediyesi son etaba kaldı. Bunun üzerine dün CHP'nin eski Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in yaptığı paylaşım dikkat çekti. Erdem'in, İzmir adaylığı için '5'li çete' iddiasının ardından mevcut başkan Tunç Soyer'den bir paylaşım geldi.

Soyer paylaşımında, "Son günlerde İzmir üzerinden yürütülen polemiklerin asıl maksadı, Türkiye’de güçlü muhalefeti bölmek, zayıflatmak ve kişiler arasında bir kavga olduğu izlenimi yaratmaktır. Bizlere umudunu bağlamış milyonlarca vatandaşımızın inancının, sığ siyasetin kişiler üzerinden yürüttüğü oyunlara kurban edilmesini asla kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelerin ülke genelindeki sayısını korumak ve daha da artırmanın temek görevi olduğunu söyleyen Soyer, "tabanda mümkün olan en güçlü işbirliklerini yaratmak ve tabanın sesine kulak vermek mecburiyetindeyiz. Sığ siyasetin tuzağına düşmeyen, yerel yönetimlerdeki kazanımlarımıza sahip çıkan, kişiler değil ilkeler ve değerler üzerinden şekillenen tüm aklıselim adımların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanındayım. Toplumsal muhalefeti büyütmek için mücadeleye devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

Soyer'in paylaşımı şöyle:

"Son günlerde İzmir üzerinden yürütülen polemiklerin asıl maksadı, Türkiye’de güçlü muhalefeti bölmek, zayıflatmak ve kişiler arasında bir kavga olduğu izlenimi yaratmaktır. Bizlere umudunu bağlamış milyonlarca vatandaşımızın inancının, sığ siyasetin kişiler üzerinden yürüttüğü oyunlara kurban edilmesini asla kabul etmiyorum. Bizim siyasetteki asıl meselemiz demokrasi karşıtı saray rejimini yenmektir. Bunun için Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ülke genelindeki sayısını korumak ve daha da artırmak temel görevimizdir. Sarayın 20 yılı aşkın süredir elinde tuttuğu gücü dengeleyecek tek güç yerel seçimlerdeki başarımızın devamı olacaktır. Bu nedenle tabanda mümkün olan en güçlü işbirliklerini yaratmak ve tabanın sesine kulak vermek mecburiyetindeyiz. Sığ siyasetin tuzağına düşmeyen, yerel yönetimlerdeki kazanımlarımıza sahip çıkan, kişiler değil ilkeler ve değerler üzerinden şekillenen tüm aklıselim adımların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanındayım. Toplumsal muhalefeti büyütmek için mücadeleye devam edeceğim. Birlikte kazanacağız."

Son günlerde İzmir üzerinden yürütülen polemiklerin asıl maksadı, Türkiye’de güçlü muhalefeti bölmek, zayıflatmak ve kişiler arasında bir kavga olduğu izlenimi yaratmaktır.



Bizlere umudunu bağlamış milyonlarca vatandaşımızın inancının, sığ siyasetin kişiler üzerinden yürüttüğü… — Tunç Soyer (@tuncsoyer) January 28, 2024

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir için '5'li çete' iddiasıyla dikkat çekmişti. Mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay'ın, partinin İzmir adayı yapılmak istediğini ileri sürmüştü.

Bu saatte böyle bir tweet atmak istemezdim.

Ama maalesef, tüm diplomatik iletişim başarısız olduğu için; kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur.

Bu gece, CHP İzmir Belediye Başkan adayı belirlenmektedir.

Ve Tunç Soyer, eşi benzeri görülmemiş bir biçimde harcanmak üzeredir!… — Eren Erdem (@erenerdemnet) January 27, 2024

"Tunç Soyer, eşi benzeri görülmemiş bir biçimde harcanmak üzeredir" dediği açıklamada Erdem, "Şu an, İzmir’i yüzde 100 kazanacak bir isim olan Tunç Soyer, şu dakikalarda Mehmet Cengiz’in adamına değiştirilmektedir. Sebebi Kılıçdaroğlu’nu kurultayda desteklemiş olmasıdır. Cemil Tugay aday yapıldığı an; Mehmet Cengiz ile ilişkilerini açık seçil ortaya koyan tüm belgeleri paylaşacağım" ifadelerine yer vermişti.