CHP’li Başevirgen, fay hattı üzerindeki okulları bakanlara sordu

Yayınlanma: 02.03.2024 - 11:56

Güncelleme: 02.03.2024 - 11:57

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, deprem riski taşıyan okulları Meclis gündemine taşıdı. Başevirgen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının verilerine göre fay hattı üzerinde bulunan 191 okulun durumunu sordu.

“191 OKUL FAY HATTI ÜZERİNDE”

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın “Türkiye’nin Deprem Riski En Yüksek Alanlarında Kalan Okullarımız” raporuna dikkat çeken Başevirgen, “Rapora göre ülke genelinde 4 bin 159 okulun deprem riski yüksek alan üzerinde kurulduğu, 191 okulun da fay hattı üzerinde yer aldığı açıklanmıştı. Açıklanan raporun üzerinden bir yıl geçti” dedi. Fay hattı üzerinde yer alan okulların durumunu gündeme taşıyan Başevirgen’in, Bakan Mehmet Özhaseki ve Yusuf Tekin’e yönelttiği sorular şöyle: