CHP’li Başevirgen, fay hattı üzerindeki okulları bakanlara sordu
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın 4 bin 159 okul deprem riski yüksek alan üzerinde, 191 okulun ise fay hattı üzerinde yer aldığını açıklamasının ardından konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, iki ayrı bakana soru önergesi verdi. Başevirgen, “Fay hattı üzerinde yer alan 191 okul içinde eğitime devam eden okul sayısı kaçtır?” diye sordu.
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, deprem riski taşıyan okulları Meclis gündemine taşıdı. Başevirgen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının verilerine göre fay hattı üzerinde bulunan 191 okulun durumunu sordu.
“191 OKUL FAY HATTI ÜZERİNDE”
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın “Türkiye’nin Deprem Riski En Yüksek Alanlarında Kalan Okullarımız” raporuna dikkat çeken Başevirgen, “Rapora göre ülke genelinde 4 bin 159 okulun deprem riski yüksek alan üzerinde kurulduğu, 191 okulun da fay hattı üzerinde yer aldığı açıklanmıştı. Açıklanan raporun üzerinden bir yıl geçti” dedi. Fay hattı üzerinde yer alan okulların durumunu gündeme taşıyan Başevirgen’in, Bakan Mehmet Özhaseki ve Yusuf Tekin’e yönelttiği sorular şöyle:
- Fay hattı üzerinde olan 191 okulun içinde yıkım kararı alınan okul sayısı kaçtır?
- 191 okulun içinde yıkılan okul sayısı kaçtır?
- 191 okul içinde fay hattı üzerinde olmasına rağmen eğitime devam eden okul sayısı kaçtır?
- 191 okul içinde yıkılan okulların yerine kaç tane yeni okulun inşaatına başlanmıştır?
- Manisa’da fay hattı üzerinde bulunan okul sayısı kaçtır?
- Manisa’da fay hattı üzerinde olmamasına rağmen deprem etki alanı içerisinde yer alan okul sayısı kaçtır?
- Türkiye geneli ve Manisa ayrı ayrı belirtilmek üzere; okulların kaçına deprem dayanıklılık testi yapılmıştır?
- Kaç okulda güçlendirme çalışması yapılmıştır?
- TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın 2021 yılında yayınladığı “Manisa’nın Depremselliği” raporunda, “İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/1oo.ooo Ölçekli Çevre Düzeni Planı 23.06.2024 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık oluru ile onaylanmıştır. Plan bu tarihten sonra 15 defa değişikliğe uğramış olup son plan değişikliği 26.10.2020 tarihinde yapılmıştır. Çevre düzeni planlarında diri faylar dikkate alınmamıştır” ifadeleri yer almaktadır. Bu tarihten sonra Manisa’da kaç bina inşa edilmiştir? Kaçı okuldur?”
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