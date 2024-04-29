CHP’li başkan adayı evinde ölü bulundu

Diyarbakır’da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Sur Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Bedir, evinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 19:48
CHP’li başkan adayı evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Edinilen bilgilere göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde CHP’nin Sur Belediye Başkan adayı olan ve merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde bir sitede yalnız yaşayan Abdülkadir Bedir’den haber alamayan yakınları evine gitti. Bedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde ölü bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Bedir’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Valilik duyurdu: Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Valilik duyurdu: Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Tarık Mengüç’ten çarpıcı açıklama: ‘Servet ödedim’

Tarık Mengüç’ten çarpıcı açıklama: ‘Servet ödedim’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşçıer'den Bakan Yerlikaya'ya istifa çağrısı: O makamda boşa oturduğunu kameralar karşısında ilan etmiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşçıer'den Bakan Yerlikaya'ya istifa çağrısı: O makamda boşa oturduğunu kameralar karşısında ilan etmiştir
Kayıp kedi sahibinin postaladığı kargo kutusunda bulundu

Kayıp kedi sahibinin postaladığı kargo kutusunda bulundu
Özgür Özel'den yasağa karşı adım: 1 Mayıs için Ali Yerlikaya'ya telefon etti

Özgür Özel'den yasağa karşı adım: 1 Mayıs için Ali Yerlikaya'ya telefon etti
Zeynep Bastık’ın doğum gününe katılmıştı… Kobra Murat ne kadar kazandığını açıkladı!

Zeynep Bastık’ın doğum gününe katılmıştı… Kobra Murat ne kadar kazandığını açıkladı!
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan sabaha karşı 04.03’te dikkat çeken 'deprem' mesajı

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan sabaha karşı 04.03’te dikkat çeken 'deprem' mesajı
Bahar 11. bölüm fragmanı yayımlandı: Rengin, Bahar’a Parla’yı söylüyor! Bahar 11. bölüm 1. fragmanı

Bahar 11. bölüm fragmanı yayımlandı: Rengin, Bahar’a Parla’yı söylüyor! Bahar 11. bölüm 1. fragmanı