CHP'li başkan adayına bıçaklı saldırı! Kafasına darbe aldı...

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinden Belediye Başkan Adayı Avukat Deniz Onaç’a iddiaya göre kar maskeli şahıslar tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi.

İHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 12:34
CHP'li başkan adayına bıçaklı saldırı! Kafasına darbe aldı...
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Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar - Ürgüp yolunda aracı ile seyir halinde olan CHP'nin Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinden Belediye Başkan Adayı Avukat Deniz Onaç, iddiaya göre araçlarının yolda kaldığını söyleyerek kendisinden yardım isteyen kar maskeli şahısları aracına aldı.

BİR SÜRE BAYGIN KALDI

Yaklaşık 10 kilometre gittikten sonra aracına aldığı kişiler henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Onaç’a saldırdı.

Arbede sırasında bıçakla elinden yaralanan Onaç, kafasına aldığı darbe ile bir süre baygın kaldıktan sonra 112 çağrı merkezini ve babasını arayarak durumu haber verdi.

TABURCU EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Deniz Onaç tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis ekipleri de saldırıyı düzenleyen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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