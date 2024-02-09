CHP'li Vehbi Bakırlıoğlu: 18 milyon yurttaş aç

Yayınlanma: 09.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 09.02.2024 - 07:19

CHP Manisa Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Vehbi Bakırlıoğlu, TÜİK’in açıkladığı 2023 Yılı Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri’ne dikkat çekti.

TÜİK’e göre 2023 yılında ülkedeki yoksul sayısının 18 milyonu geçtiğine işaret eden Bakırlıoğlu şunları söyledi:

“Dört kişilik aile düşünüldüğünde, kişi başına ortalama açlık sınırı 2 bin 842 TL. Bu şu demek: 18 milyon vatandaş sadece yoksul değil aynı zamanda açlık sınırında ve altında yaşamak zorunda bırakılmış durumda. Nüfusun yüzde 21.7’si, 18 milyon vatandaş TÜİK’e göre yoksul, Türk-İş’e göre ise aç. Bu insanlar aynı zamanda hane halkı veya bireylerin yaşamını sürdürebilecek asgari refah seviyesini yakalayamayan mutlak yoksullar. Zaten yapılan resmi açıklamalar enflasyonun hayat pahalılığının bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Hayat pahalılığı devam ettikçe yoksul sınıfına girenlerin sayısı da artacak.”

Bakırlıoğlu, ekonomik kriz ve enflasyon yüzünden dar gelirlilerin, emeklilerin, yoksulluktan kurtulma şanslarının olmayacağını vurguladı.