CHP'li başkan, Hükümet Konağı inşaatını mühürledi: 'Tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyiz'

11 Mart 2022 Cuma, 12:39

Kırşehir'de 2017 yılında Hükümet Konağı olarak yapımına başlanan ancak alınan kararlar sonucunda yurt yapımı için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilen Hükümet Konağı inşaatı ile ilgili Valilik önünde dün basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile birlikte CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç, İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen, Demokrat Parti İl Başkanı Akif Aközbek, Gelecek Partisi İl Başkanı Uğur Şener, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

CHP İl Başkanı Baran Genç, AKP İl Başkanı Seher Ünsal'ın söz konusu binanın Hükümet Konağı olacağı ile ilgili 24 Kasım 2021 tarihinde yaptığı açıklamayı hatırlattı ancak sürecin bu yönde gelişmediğini söyledi. Genç, yapımı yurt olarak devam eden binanın imar mevzuatına aykırı olduğunu belirterek gerekçelerini sıraladı.

İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen de “AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli’nin 'Kırşehir’de hizmet edeceğiz' diye konuşurken Kırşehir’e yaptıklarını görüyoruz” dedi. Hizmetleri, iktidarın kendilerine bağlı kurumlara, yandaş derneklere, sendikalara yaptıklarını söyleyen Göçen, “Kırşehir hizmet beklerken, milletin geçim derdine düşürüldüğü, insanların evine yağ alamadığı, eğitimde eski gücümüzden kaybettiğimiz, hastanede doktor kalmadığı, çiftçinin gübre alamadığı, kamyoncunun mazot alamadığı günümüzde, beceriksizliklerini siyasi laf cambazlığıyla gizleyip, millete korku salıp, müdürleri vasıtasıyla vatandaşa hakaret eden, bir kişi için bile istihdam sağlamayıp, başarılı bir şekilde milletvekili sayısını ikiye düşüren AKP İl Başkanlığı, eski hükümet konağı olmasını istediğimiz inşaatın ne olacağı konusundaki her zamanki tutarsız davranışlarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"TEHDİT VE ŞANTAJLARA BOYUN EĞMEYİZ"

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise söz konusu yapının yurda dönüştürülmesinin imar mevzuatına aykırı olduğunu ve plan tadilatı düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Ekicioğlu ''Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne ruhsat ile ilgili yazılı talepte bulunduk ‘bizde ruhsat yok’ dediler. İl Müdürlerinin keyfi uygulamaları, yasalar üzerinde kendilerini görmeleri Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan bir davranış biçimi. Kendini kraldan çok kralcı zannedenler bir gün bu halka hesap vermek zorundadır. Burada belediyeyi yok sayarak hukuksuz bir şekilde iş çevirerek Kırşehir'i cezalandırmaya çalışıyorlar ama Kırşehir bu duruşunu hiç bozmayacak. Denetimin belediyede olduğu bir bina ilgili gereken evrakları belediye ile paylaşmayan ilgili kurum müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Burada bir Belediye var ve sorumluluk-denetim hakkı var. Bunu devre dışı bırakmaya hiç kimsenin hakkı yok. Biz, ruhsatların içeriğinin bilgisinin verilmesi için hem suç duyurusunda bulunacağız hem de açıklamamızdan sonra inşaatı mühürleyeceğiz. Tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyiz. Bizlerin çocuklarımıza, torunlarımıza borcumuz var" diye konuştu.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da Kırşehir’de bir yurt açığı bulunmadığının altını çizdi. AKP’nin Kırşehir’e hiçbir şey yapmadığını söyleyen İlhan, “Yaparsa AK Parti yapar, diyorlar. AK Parti yaparsa zam yapar” dedi.

Konuşmalarından ardından inşaat mühürlendi. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve beraberindekiler, daha sonra Kırşehir Adliyesi’ne giderek Hükümet Konağı inşaatı ile ilgili resmi evrakları Kırşehir Belediyesi ile paylaşmayan kurum amirleri hakkında suç duyurusunda bulundu.