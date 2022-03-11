AKP’li belediyeden kamulaştırma skandalı
Güngören Belediyesi’nin imara açtığı dere yatağındaki 6 dönümlük araziyi, hizmet binası yapmak üzere 5 milyon liraya kamulaştırdığı ortaya çıktı.
Güngören'de Çinçin Deresi yatağında sel ve heyelan riski barındıran arazide AKP'li ilçe belediyesinin başlattığı ve tepkilere neden olan konut inşaatı ile ilgili yeni bir skandal ortaya çıktı.
Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, 2 bin 700 metrekarelik özel mülkiyete ait iki ayrı parselin, AKP'li Güngören Belediyesi tarafından 2011 yılında hizmet binası yapmak üzere 5 milyon liraya kamulaştırıldığı öğrenildi.
İki parselin mülkiyeti Güngören Belediyesi'ne geçti ancak araziye 10 yıl boyunca belediye binası yapılmadı, boş kaldı. 2020 yılına gelindiğinde büyük kısmını kamulaştırılan iki parselin oluşturduğu toplam 6 bin 600 metrekarelik alan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Rezerv Yapı Alanı” ilan edildi.
İBB İTİRAZ ETTİ
Bu karar doğrultusunda Güngören Belediyesi tarafından ilçedeki eskiyen yapı stokunu yenilemek için kentsel dönüşümde kullanılmak üzere imar planları hazırlandı. Eski belediye hizmet alanı, “ticaret ve konut” alanı ilan edildi.
Yükseklik 9 kat olarak belirlendi. Zemin katta işyeri, ofis, çarşı, mağaza, banka, finans kurumları, diğer katlarda konutlar yer alması kararlaştırıldı. İBB, arazide yapılan plan değişikliğine karşı dava açtı. Davalık olan arazi için Güngören Belediyesi 2021 yılının ekim ayında 96 daire ve 9 dükkandan oluşacak “Semt Güngören” projesi için 73 milyon liralık inşaat ihalesi düzenledi. Ve arazide inşaat başladı. 8 Şubat'ta müzayede ile konutlar 1.2 milyon-3.2 milyon TL arasında değişen fiyatlara satıldı.
İlgili Haberler
- "Bebek bezinden vergi alınmasın" teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
- AKP’nin ilk kimliği...
- AKP 'Milli Mutabakat'a TKP'yi de dahil etmek istemiş!
Video Haberler
- Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı
- İşte böyle isyan etiiler!
- Vali Yerlikaya'dan peş peşe uyarı!
- Şehitlikteki mezar taşlarını elleriyle temizlediler!
- Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı: 4 yaralı
- Çanakkale Boğazı'nda mısır yüklü gemi karaya oturdu
- Sarıgül’den Cüneyt Çakır tepkisi
- Öğrenciler tatil haberini nefesini tutarak bekledi
- ''Helalleşeceğiz, bir araya geleceğiz''
- Ukrayna'dan kaçış; kafileyle İstanbul'a geldiler
En Çok Okunan Haberler
- MSG'nin yeni başkanı Ferhat Göçer oldu
- 'Gerçekleri söylemeye devam edeceğim'
- Yatırımcı gözünü Rus gümüşüne dikti
- Türk turizmcilerin en büyük endişesi
- Kara ve soğuğa aldırış etmediler: Denize atladılar
- Telefonla ilk 'alo'nun üzerinden 146 yıl geçti
- Pendik’te 4 İETT aracı yolda kaldı
- Merih Demiral'ın maçına damga vuran pankart!
- İşte 12 ay sonra beklenen dolar/TL kuru
- Ocak ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı!