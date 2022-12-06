CHP'li başkana darp olayında yeni gelişme!

06 Aralık 2022 Salı, 23:17

Olay, 2 Aralık Cuma akşamı saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Cebeli mevkiinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Akşam yemeğini yemek için restorana gelen CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir, restoranın girişinde kimliği belirsiz maskeli 2 kişinin saldırısına uğradı. Darp edilen Demir, başından yaralanıp, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir’i darp eden Mustafa N. ve Murathan S. isimli şahıslar, bugün avukatları eşliğinde Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Ekipler tarafından gözaltına alınan Mustafa N. ve Murathan S., karakoldaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Mustafa N. ve Murathan S., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şahıslardan Murathan S. tutuklanırken, Mustafa N. serbest bırakıldı.