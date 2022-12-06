CHP'li Engin Altay, İYİ Partili Hüseyin Örs'ü hastanede ziyaret etti: Beş dakika geç gelse belki de kaybetmiş olacaktık

06 Aralık 2022 Salı, 19:35

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu’nda çıkan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ü, tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde ziyaret etti.

Altay, ziyaretinin ardından hastanede önünde açıklama yaptı. Altay, şunları söyledi:

"BEŞ DAKİKA GEÇ GELSE BELKİ DE KAYBETMİŞ OLACAKTIK"

Kalp pili de bu durumlarda devre dışı kalıyor. Bozuluyor, kendini kapatıyor. Galiba, doktorların bize söylediği o tarz bir şey. Pil şaşmış. Bana söylenen, beş dakika geç gelse buraya, sayın milletvekilimizi, Allah esirgesin, belki de kaybetmiş olacaktık, doktorların söylediği şekliyle söylüyorum.

"YOĞUN BAKIMDA, AMA BİR İYİYE GİDİŞ DE VAR"

Şu anda yoğun bakımda. Ben de görüşemedim, tıbbi kurallara saygımız var, tıp ne emrediyorsa odur. Ailesi ile görüştük, bilgi aldık. Ama bir iyiye gidiş de var. Pil normale dönmüş. Ama halen yoğun bakımda tutulması da bizde az da olsa bir endişeye yol açmıyor değil.

"HÜSEYİN BEY ARBEDE SONUCU BURADA DEĞİL"

TBMM ve siyaset tartışmaların olmazsa olmazıdır. Siyasetin yarısı müzakere, yarısı münakaşadır. Ama şiddet, asla ve asla kabul edilebilir bir şey değil. Meclis Genel Kurulu’nda bazen arbede olur. Olmasını istemeyiz, ama arbede olur. Bu arbede de insanlar ufak tefek fiziki yaralar da alıyor, geçmişte bunun örneği var. Bu öyle bir olay değil. Hüseyin Örs’ün kendisi zaten, içi insan sevgisi ile dolu; en yumuşak mizaçlı, en barışçıl mizaçlı milletvekillerimizden birisi. Kürsüdeki bir başka İYİ Parti milletvekilini, AK Partililerin basıncı üzerine, fiziki basıncı üzerine; kürsüdeki milletvekili arkadaşını koruma güdüsüyle, AK Partililere ‘Yapmayın, etmeyin’ demek üzere orada iken, bahse konu milletvekili, saldıran milletvekili; özel olarak başka bir noktadan Hüseyin Örs’ü hedef alarak gelip, direkt Hüseyin Örs’ün gözüne, yüzüne açık bir fiziki, yumruklu saldırı gerçekleştiriyor. Bu bir arbedede yaşanmış kaza değil, arbede sonucu Hüseyin Bey burada değil.

"NEREDEYSE EN SALDIRGAN MİLLETVEKİLLERİNDEN BİRİSİ"

AKP Bursa Milletvekili Zafer Bey’in arbedenin dışından, Hüseyin Örs’ü gözüne kestirerek gelip, Hüseyin Örs’e fiziki, yumruklu, ağır; elinde de metal bir yüzük benzeri bir şeyle yaptığı saldırıdır. İlgili milletvekilini bilirim. Meclis’te bu tür gerilimlerde, neredeyse en saldırgan milletvekillerinden birisi maalesef. Biraz önce bir televizyon kanalında altyazı geçti. Özür dilemeyeceğini, söylemiş. Bunu çok yadırgadık. Özür dilemek bir erdemdir. Yaptığı iş zaten kabul edilemez. Şüphesiz, Sayın Örs de partisi de bu işi hukuki olarak takip edecektir. Ama arkadaşımız, Sayın Milletvekili burada canıyla uğraşırken, pişkin pişkin bir de özür dilemiyorum demenin takdirini de aziz milletimize bırakıyorum.”

Altay, gazetecilerin sorusu üzerine; “Bilinç kapalı değil. Dinlendiriliyor. Bilinç açık, oğlunun bana verdiği… Ama tabii dinlendiriyor, uyku hali var diye biliyorum.”