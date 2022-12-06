CHP'li Engin Özkoç'tan Hüseyin Örs açıklaması: AKP zorbalığı daha nereye kadar varacak
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atması ve Örs'ün hastaneye kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özkoç, "AKP zorbalığı daha nereye kadar varacak?" dedi.
Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında çıkan arbedede AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atmış, AKP'li vekilin parmağındaki yüzük, Örs'ün kafasının açılmasına yol açmıştı. Kalp rahatsızlığı bulunan Örs, Güven Hastane'sine kaldırılmıştı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de çıkan kavga ve Hüseyin Örs’ün son durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.
"AKP ZORBALIĞI DAHA NEREYE KADAR VARACAK?"
Engin Özkoç, "Kalbinde pil takılı olan Hüseyin Örs, milletvekili olarak kendi fikirlerini söylerken AK Parti Milletvekili Zafer Işık tarafından yumruklanıyor. AKP zorbalığı daha nereye kadar varacak?" diye konuştu.
Örs’ün sağlık durumuyla ilgili bilgileri paylaşan Özkoç, “Hüseyin Örs ile ilgili aldığımız bilgi, şu anda kalp ritminin düzeninin sağlanabilmesi için uyutuluyor” dedi.
"BUNUN HESABINI AKP İKTİDARI VERECEK Mİ?"
CHP'li Özkoç, açıklamasının devamında, "Bunun hesabını AKP iktidarı, bu aşağılık saldırıyı yapan Zafer Işık verecek mi? Vermeyecek. Peki kendi aralarında yaptıkları çok matah bir şeymiş gibi gülüşerek konuşuyorlar mı? Konuşuyorlar. TBMM'de bir milletvekilinin Allah muhafaza başına bir şey gelse, bunun hesabını kim verecek? Hiç kimse. Çünkü AKP iktidarının zorbalıkla yönetim anlayışı işte tam da budur. Milletin üzerinde yaratılan baskı da budur" ifadelerini kullandı.
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