CHP'li başkanın ilk icraatı makam odasını değiştirmek oldu

Sarıgöl'ün yeni belediye başkanı CHP'li Tahsin Akdeniz'in ilk icraatı herkesin ulaşabilmesi için makam odasının ikinci kattan birinci kata taşınması talimatı oldu.

İHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 17:48
CHP'li başkanın ilk icraatı makam odasını değiştirmek oldu
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 31 Mart günü yapılan seçimlerde açık oy farkla kazanan CHP'li aday Tahsin Akdeniz önce İlçe Seçim Kurulundan meclis üyeleriyle birlikte mazbatasını aldı.

Daha sonra yurttaşların da yoğun bir katılım göstermesiyle Sarıgöl Belediyesi önünde kutlama yapıldı. Adaklık iki koçun kesildiği kutlamalarda yurttaşlar yeni başkanlarına halaylar eşliğinde başarılar diledi.

"KAPIM HERKESE AÇIK"

Coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Akdeniz, "Bu bir görev değişimidir. İlçemizin eksik kalan hizmetlerini tamamlayacağım. Her belediye başkanı ilçesine hizmetler verdi. Buradan emeği geçen gelmiş geçmiş tüm belediye başkanlarına teşekkür ederim. Bende ilçem için kalıcı hizmetler vereceğim" dedi.

Makam odasını ikinci kattan birinci kata indiren yeni Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, "Kapım herkese açık olacak vatandaş aynı anda bana ulaşacak" diyerek makam odasının değiştirilmesi talimatını verdi. Başkan Akdeniz makamına oturmadan belediye kafeteryasında tebrikleri kabul etti.

Öte yandan 10 senedir Sarıgöl Belediye Başkanlığında bulunan MHP'li Necati Selçuk devir teslim törenine katılmadı.


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