Manisa’da 17 yaşındaki çocuk motosiklet kazasında öldü

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 17 yaşındaki çocuk kullandığı motosikletle direğe çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 13:28
Manisa’da 17 yaşındaki çocuk motosiklet kazasında öldü
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Feci kaza Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 ANH 979 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Samet Biltekin (17), direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı.

Yere düşen sürücü Biltekin’i gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 17 yaşındaki Biltekin Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Samet Biltekin kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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