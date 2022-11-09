CHP'li Bekaroğlu: HDP'yi kapatmak insanlara 'dağa gidin' demektir

09 Kasım 2022 Çarşamba, 13:08

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "uyuşturucu ticaretiyle cari açığın kapatılmak istendiği" iddiasını hatırlatan Bekarkoğlu, "İktidarın, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede eksiklikleri nedeniyle Türkiye ekonomisinin zarar gördüğüne" dikkat çekti. Bekaroğlu, "Türkiye, Burkina Faso, Senegal, Uganda, Tanzanya ile gri listede. Kredi notumuzun düşmesinin en temel nedeni budur. Yüzde 4 ile borçlanacağımıza yüzde 10 ile borçlanıyoruz. Net hata noksan bizim gibi bir ekonomide yılda 100 milyon doları geçmez, şu anda 30 milyar dolara yaklaşmış" sözlerini sarf etti.

Bekaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olacağı ve CHP'li belediye başkanlarına yönelik adaylık iddialarının sorulması üzerine, adaylarının, altılı masanın mutabakatıyla belirleneceğini; CHP'li belediye başkanlarının da aday olma yönünde söylemleri bulunmadığını belirtti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "türban serbestisi"yle ilgili anayasa teklifi konusundaki referandum önerisi ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AKP-HDP görüşmesine yönelik değerlendirmesinin anımsatılması üzerine Bekaroğlu, "Erdoğan'ın siyasi yaşamı boyunca pragmatist davrandığını ve çelişkili hareket ettiğini" belirtti.

Bekaroğlu, Bahçeli'nin AKP-HDP görüşmesine ilişkin söylemini doğru bulduğunu vurgulayarak, "Partinin kapatılması gerektiğini söyleyip yanlış yapıyordu, inşallah yanlışından dönmüştür. HDP, Kürt meselesinin demokratik yollarla TBMM'de konuşarak çözülmesinin ifadesidir. HDP, 'Kürt meselesi dağda değil de Ankara'da çözülsün' yönteminin temsilcisidir. HDP'yi kapatmak insanlara 'dağa gidin' demektir" yorumunda bulundu.