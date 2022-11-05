AKP'den dikkat çeken 'HDP ziyareti' çıkışı: 'Karşısına çıkan fırsatları bu defa da ıskalamasın!'

05 Kasım 2022 Cumartesi, 16:11

CHP'nin başörtüsü teklifi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasal değişikliği çağrısının siyasetteki yankıları sürüyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret etmişti. AKP'nin, her fırsatta "terör örgütüyle işbirliği" argümanı ile muhalefet partilerini hedef alması sonrası HDP'yi ziyaret etmesi tepkilere yol açtı.

Tepkilerin ardından AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Orhan Miroğlu, dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Miroğlu, HDP'ye yapılan ziyaretin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak,"'Fotoğrafa, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyon belgesinin felsefesi üzerinden de ayrıca bakılabilir. Siyasi diyalogsuzluğa bahane üretmek en kolayı" dedi.

Miroğlu paylaşımının devamında, "Cumhuriyetin 100.Yılına girerken yeni diyaloglara gerekçe üretmek daha iyi! Yeter ki, HDP karşısına çıkan fırsatları,bu defa da ıskalamasın" ifadelerini kullandı.

Fotoğrafa, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyon belgesinin felsefesi üzerinden de ayrıca bakılabilir. Siyasi diyalogsuzluğa bahane üretmek en kolayı! Cumhuriyetin 100.Yılına girerken yeni diyaloglara gerekçe üretmek daha iyi! Yeter ki, HDP karşısına çıkan fırsatları,bu defa da ıskalamasın! pic.twitter.com/cBU6bB33q7 — Orhan Miroğlu (@OrhanMiroglu) November 4, 2022

KENDİ CENAHINDAN ELEŞTİRİLER GELMİŞTİ

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, söz konusu ziyaretin parti için “sıkıntı” oluşturacağını ifade etmişti.

Metiner, “HDP’yi hem TBMM çatısı altında olmaması gereken terör örgütünün siyasi partisi olarak suçlamak, hem de anayasa değişikliği için muhatap alıp görüşmek, AK Parti açısından sıkıntılı bir yeni durum” dedi. Metiner devamında, “Bundan sonra HDP’ye dair söylenecek her söz, bu fotoğrafa çarpıp geri dönecek” ifadelerini kullanmıştı.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Metiner'in paylaşımını alıntılayarak "Kesinlikle. AK Parti, HDP’ye nasıl bakıyorsa o düzlemde ilişkisini yürütmelidir. PKK’nın siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir partiyse, onlarla niye Anayasayı konuşuyoruz? PKK ayrı HDP ayrıysa aynileştiren dil ve üsluba niye ihtiyaç duyduk? Bu muhakemeyi yapmalıyız" demişti.