Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den AKP-HDP görüşmesine ilişkin ilk tepki

08 Kasım 2022 Salı, 10:47

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKP'nin başörtüsü konusunda anayasa değişikliği teklifiyle ilgili HDP ile görüşmesinin, MHP tabanında rahatsızlıkla karşılandığı iddia edilmişti. HDP için sık sık "PKK'nin uzantısı", "fitne yuvası" ifadelerini kullanan Bahçeli, toplantıda ilk kez söz konusu ziyarete ilişkin konuştu.

"BİZİM GÖZÜMÜZDE CHP NEYSE HDP DE ODUR"

MHP lideri, söz konusu görüşmeyi "Son derece doğal ve doğru bir adım" olarak değerlendirdi.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti heyetinin Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi son derece doğal ve doğru bir adım. HDP'yle niye görüşülmüş? Biz buna nasıl tepki gösterecekmişiz. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile görmüyorum. AK Parti heyetinin CHP'yle kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis bir tavırdır. Bizim gözümüzde CHP neyse HDP de odur."

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Bozdağ, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 2 Ekim’de CHP ve İYİ Parti’nin yanı sıra iktidar tarafından “terör” ile yan yana getirilmeye çalışılan HDP’ye başörtü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili ziyaret gerçekleştirmişti.

AKP heyeti, bu görüşmede HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile HDP Mardin Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ebrü Günay ile bir araya gelmişti.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

Atatürk kurucu bir liderdir. İlk cumhurbaşkanımızdır. Ömrünü Türk milletine vakfetmiştir. Türk devlet zincirinin halkaları kesinlikle birbiriyle iç içe geçmiştir. Biri olmadan diğerinin ne anlamından ne de varlığından bahsedilecektir. Gazi Mustafa Kemal, hem Türk tarihinin hem Türkiye Cumhuriyeti'nin asal payesi, ortak fikridir. Türk milliyetçiliği Türkiye'nin bağımsızlığını teyit etmekle kalmamış, demokratik yönetimin tesisinin de temel taşı olmuştur.

Kim ne söylerse söylesin; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz. Vatan ve varlık borcumuz tartışmasızdır. 10 Kasım, bir matem günü değil, yaşanmış onca hadisenin bir idrak, bir ifade günüdür. Az sonra detaylarıyla temas edeceğim üzere Atatürk'ün kurduğu partinin başındaki zatın bile sömürgecilerin eline düşmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş esaslarına ihanettir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri Milliyetçi Hareket Partisi'nde ve Cumhur İttifakı'ndadır. Asla leke sürdürülmeyecektir.

PERVİN BULDAN'A 'CUMHURİYET' TEPKİSİ

Ölümünün 84. yıldönümünde Atatürk'ü rahmetle, minnetle yad ediyorum. Cumhuriyet'e yıkım projesi diyen arsız ve ahlaksız bölücüler inanıyorum ki milletin iradesiyle yıkılacaklar ve hesap verecekler, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır.

Bizim için milli hafızada yer etmiş her toprak parçası vatandır ve öyle de kalacak. İlelebet nesilden nesile bir dua gibi anlatılarak intikal edecek ve yaşatılacaktır. Artık sızlanmaya gerek yoktur. Türk milleti belini doğrultmuş, daha güçlü bir şekilde silkinip kalkmayı bilmiştir. Dünyanın konuştuğu bir Türkiye tablosu, değer biçilemeyen bir resim gibi karşımızdadır. Mağdurların sesi olan bir Türkiye gerçeği, hepimizde kibre varmayan bir gurur yaşatmaktadır. Ülkemiz doğuyla batı, kuzeyle güney arasında uzadıkça uzayan bir köprü, kucaklaşma sahası, bir yardımseverlik şahikası olarak sivrilmiştir.

'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ' VURGUSU

Bu hayranlık uyandıran muvafakkiyetinin ardındaki yegane kuvvet Türk milletidir, Cumhur İttifakı'dır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Türkiye, pergelin sabit ayağını başkent Ankara'ya koyup diğer ayağıyla 360 derecelik bir görüş açısına erişmiş ve dünyayı bu şekilde kavramıştır.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tahıl sevkıyatı anlaşması 29 Ekim'de askıya alınmıştı. Bu tahıl bekleyen gıda krizi yaşayan ülkeleri telaşlandırmıştı. Kapanan tahıl koridoru Sayın Cumhurbaşkınımızın ve Sayın Putin'in diyaloğuyla 2 Kasım'da tekrar açılmıştır. Hatta tahılın Afrika ülkelerine ücretsiz ulaşımı kararlaştırılmıştır. Tüm dünya bu pozitif gelişmeyi takdirle karşılamıştır.

Türkiye bütün insanlara insanlık dersi vermektedir, çare ve umut kalesi gibi yükselmektedir. Batılı ülekeler, insani değerlerin siyasetini yaparken Türkiye seferber olmuştur. Bu mesele bir insan onuru meselesidir.

"DOĞALGAZDA MERKEZ HALİNE GELECEĞİZ"

Türkiye doğalgazda da inşallah merkez haline gelecektir. Türkiye, barışçıl ve milli politikalarıyla güven veren sağlam politikalarıyla mazimizdeki asalet ve görkemli geleceğin ufkunda aşma becerisini Allah'ın izniyle gösterecektir. Türkiyemizle iftihar ediyoruz. Mensubiyetinden onur duyduğumuz milletimizle övünüyoruz. Satanlarla, sövenlerle, ölümü gösterip sıtmaya razı etmek için fırsat kovalayanlarla açık seçik mücadele edeceğimizi haykırıyorum. İnsan haklarını sözde değil özde ve samimiyetle savunan ülke Türkiye’dir.

ABD'DEKİ ARA SEÇİMLER

Zaman Türkiye zamanıdır. Zemin Türk vatanı, Türk İslam coğrafyalarıdır. Zafer ise Türk milletinindir. Cumhur'un yıldırımlara taş çıkartan bıçkın mücadelesiyle lider ülke Türkiye olarak tezahür edecektir.

Değerli arkadaşlarım, bugün ABD'de ara seçimler yapılacaktır. Amerikan halkı, 36 eyaletin valisini seçmekle birlikte Temsilciler Meclisi'nin tamamını ve Senato'nun 35 sandalyesini oylarıyla belirleyecektir. ABD, sosyal, ekonomik ve siyasi kördüğümün pençesindedir. Toplumsal uzlaşma kanama geçirmektedir. Siyasetteki sert kutuplaşma ABD'yi kuşatmıştır. Biden, cumhuriyetçilerin senatoda çoğunluğu kazanması halinde kendisi hakkında azil süreci başlatacaklarını açıklamıştır. Biz demokratik süreçlerin harfiyen işlemesini ve sandık sonuçlarına saygıyı tavsiye ediyoruz. Kaos içindeki bir ABD'nin, bölünme ve ayrışma yoluna girmiş bir ülkenin diğer ülkelere de etkileri olacağını düşünüyoruz.

Brezilya'da seçimler yapılmış, Lula tekrar devlet başkanı seçilmiştir. Fakat bu ülkedeki kaos bitmemiştir. Kore'deki gerginlik gün be gün tırmanmaktadır.

"TÜRKİYE KIŞ KONUSUNDA ÇOK RAHAT"

(Avrupa ile Rusya arasındaki doğalgaz krizi) Çok şükür Türkiye kış konusunda çok rahattır. Aksini iddia edenler zillete düşen müfteriler korosudur. İsveç'te yapılan seçimlerden sonra kurulan hükümetin Türkiye'ye yönelik sıcak mesajları dikkatimizi çekmiştir. Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği meselesi, öne çıkan gündemlerimizden biridir. İsveç ve Finlandiya'nın hangi somut adımlar attıkları ve terörle aralarına nasıl sınırlar koydukları titizlikle incelenmesi gereken bir husustur.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

İsveç ve Finlandiya'nın attığı adımlar ve terörle arasına ne kadar mesafe koyduğu detaylıca incelenmelidir. NATO Genel Sekreteri'nin talimat verir gibi konuşması kabul edilemez. NATO TBMM'nin üzerinde bir organ değildir. NATO Genel Sekreteri TBMM'ye ödev verme densizliğinden derhal geri dönmelidir.

MİLLET İTTİFAKI'NI HEDEF ALDI

Türk siyasetindeki muhalefet anlayışı, başkalarıın ruhuyla var olma arzusundadır. Meskul muhalefet tantanası, iç dünyasını hepten kaybetmiş, ülkesine yabancı başkentlerin prizmasından bakmayı alışkanlık haline getirmiştir. Adına zillet dediğimiz muhalefet partileri buhrandan buhrana sürüklendikçe, geçim kapısı görecek kadar aşağılık bir seviyeye kapılanmaktadır. Sayıları 6 mı, 7 mi, 8 mi olduğu muamma haline gelen zillet ittifakı, dedikodunun anaforuna düşmüştür.

Türkiye'nin an itibariyle en ciddi sorunu muhalefetin mefrunç, melez, menfur ve garimeşru bir çizgide sabitlenmiş olmasıdır. Dış güçlerin içerideki etki ajanı gibi faaliyet gösteren, bu savrulmaya siyaset diyen, bunu demokrasiyle maskeleyen zillet ittifakı, demokrasinin cellat başıdır. Arsıza sözün, kokmuşa tuzun fayda etmeyeceğini bilsek de bu tespitleri yapmak ana görevimizdir. Doğruya doğru demeyi inatla sürdüreceğiz.

"KILIÇDAROĞLU TAŞERON BİR SİYASETÇİDİR"

Almanya'nın muhalefet başkanı Taksim'de vido kaydı yapıp hükümetine verdirse buna nasıl bakardınız? ABD'de muhalefette bulunan cumhuriyetçilerin Çankaya'da ülkesi hakkında ileri geri konuşsa buna nasıl bakardınız?

Böyle bir zillete düşmeleri akla ve mantığa muvaffık mıdır. Düşünsenize az gelişmiş bir ülkenin muhalif bir isminin Türkiye'de sokağa düşüp ülkesi hakkında konuşması marjinal bir hal özeti olarak sayılmayacak mıdır? Kemal Kılıçdaroğlu imkânsızı başarmıştır.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına paraşütle indirilmiş, özel görevlendirilmiş taşeron bir siyasetçidir. Bu görev, Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve CHP'yi silme görevidir. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir söz ve eylemi CHP'nin önceki genel başkanlarıyla bağdaşmamaktadır. Bu tavizkar zihniyetin siyaseti, hasım ve hezimet siyasetidir. Kendisi şaşkın ve şuursuzdur.

ABD'den sonra Birleşik Krallık'ta soluğu alan Kılıçdaroğlu, kayıp sekiz saatin ve hamburgerli gezinin hemen ardından Birleşik Krallık sokaklarında kendisini ve partisini rezil etmiştir. Bir ara Londra tefecilerine ağzına geleni söyleyen Kılıçdaroğlu, bu sefer tefecilerin kafesine kanadı kırık bir kuş gibi girip yemlenmek için avuç açmıştır.

"YALAN MAKİNASI, İFTİRA MADENİ"

Türkiye'nin gri listede olduğunu saygısızca lanse eden Kılıçdaroğlu,bizim için simsiyah bir şahsiyettir. Yalan fabrikasıdır, iftira madenidir.

Temiz para derken Türkiye'yi narko-devlet olarak yabancı ülkelerde ispiyonlayan Kılıçdaroğlu, bizim gözümüzde bu devrin Sait Mollası, Ali Kemal'i, sömürgeciliğin inzibat görevlisidir. Bir değil, bin kere yazıklar olsun diyorum.

"KILIÇDAROĞLU, KARAPARA GÖRMEK İSTİYORSA HDP'Yİ İNCELESİN"

Türk milletinin her kuruşu temizdir, alın teridir. Türk milletinde paraya istikbalini satacak gençlik yoktur. Türk milleti cebi para dolsun diye ruhunu asla kiraya vermeyecektir. Türkiye'yi sağda - solda, parti odalarında veya grup kürsülerinde karaparayla itham edenler, Türk askerine, Türk polisine uyuşturucu ticaretiyle ilgili çamur atan kim olursa olsun bizim gözümüzde vatan hainidir. Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticaretine göz yumulduğunu iddia etmek FETÖ ağzıdır. Kılıçdaroğlu'nun söylediği söze bakın, girdiği ilişki ağlarına bakın. Kılıçdaroğlu, karapara görmek istiyorsa HDP'yi incelesin. Bölücü terör örgütünün karanlık servetiyle ilgilensin.

AKP-HDP GÖRÜŞMESİ

Başörtüsünü güvence altına alan anayasa değişikliğini sonuna kadar destekliyoruz. Ya geniş bir mutabakatla ele alıp sonuca gidelim ya da halkın takdirine sunalım. İki seçeneğe de hazırız.

AK Parti heyetinin Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi son derece doğal ve doğru bir adım. HDP'yle niye görüşülmüş? Biz buna nasıl tepki gösterecekmişiz. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile görmüyorum. AK Parti heyetinin CHP'yle kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis bir tavırdır. Bizim gözümüzde CHP neyse HDP de odur.

İYİ PARTİLİ ÖZKAN'DAN 'ERKEN SEÇİM' İDDİASI

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise, bugünki MHP grup toplantısında Bahçeli'nin erken seçim tarihi açıklayacağını öne sürmüştü.

Cumhuriyet'e konuşan Özkan, AKP'nin HDP ziyaretiyle MHP tabanında rahatsızlık oluştuğunu öğrendiğini belirtip durumun parti genel merkezine de yansıdığını söylemişti.