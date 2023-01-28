CHP'li Bekaroğlu paylaşıp sildi: 'Tek parti faşizmi...'

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AKP'nin seçim için kullandığı sloganı eleştirirken AKP'lileri aratmayacak bir ifadeye yer verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 11:58
CHP'li Bekaroğlu paylaşıp sildi: 'Tek parti faşizmi...'
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CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AKP'nin önümüzdeki seçimler için kullandığı sloganlardan biri olarak "Yeter söz milletindir" kullanmasına kullanmasına tepki gösterdi. 

Ancak Bekaroğlu bunu yaparken Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı olduğu dönemleri de hedef alıp "tek parti faşizmi" demekten geri durmadı.

Bekaroğlu, Twitter hesabından yaptığı ilgili paylaşımda, "73 yıl önce rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı Yeter söz milletindir demişti. Tarih tekerrürdür. Biz de 73 yıl sonra iki partinin kurmakta olduğu faşizme karşı "Yeter söz milletindir" diyoruz.  AKP-MHP faşizmi bu sloganı kime karşı kullanacak, birbirlerine mi?" diye yazdı. 

İşte o paylaşım: 

CHP'li Mehmet Bekaroğlu, tepkilere neden olan paylaşımını daha sonra bir açıklama yapmadan sildi.

 


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