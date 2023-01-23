Gericiler 'İsveç' protestosunda Atatürk büstlerine saldırdı
İstanbul Sultanbeyli'de, İsveç’te Kuran yakılmasına 'tepki' olarak iki okuldaki Atatürk büstüne saldırı düzenlendiği öğrenildi. CHP İlçe Başkanı Özgür Erdem’in ihbarı üzerine saldırgan gözaltına alındı.
İstanbul Beyoğlu'nda dün akşam, İsveç’te Kuran yakılmasına 'tepki' göstermek iddiasıyla sokaklara dökülen gruplardan kimilerinin 'şeriat' sloganları attığı görülmüştü. Aynı saatlerde Sultanbeyli'de iki okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstlerine de saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.
CHP İlçe Başkanı Özgür Erdem, saldırıya uğrayan Atatürk büstlerinden birinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Erdem, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İlk andan itibaren saldırganın yakalanması için konuyu yakından takip ederek emniyete bildirdik.
Güvenlik güçlerimizin de konuya hassasiyetle yaklaşması üzerine saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Zanlının saldırıyı İsveç'te Kur'an'a yönelik çirkin saldırıya karşılık yaptığı yönünde beyanlarda bulunduğunu öğrendik.
Kimse kutsal kitabımıza yönelik bu çirkin ve asla kabul etmediğimiz saldırılardan hareketle, ülkemizin kurucusuna saldırmaya ve bu saldırıları meşrulaştırmaya kalkmasın. Buradayız, bir adım dahi geri durmayız! Konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla sunarız."
Bugün, Sultanbeyli'de iki okulumuzda Atatürk büstlerine alçak bir saldırı düzenlendi. İlk andan itibaren saldırganın yakalanması için konuyu yakından takip ederek emniyete bildirdik. pic.twitter.com/SznYiJOsBM— Özgür Erdem (@ozgurerdemm) January 22, 2023
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