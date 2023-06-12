CHP'li Bekir Başevirgen: Emekli maaşı buhar oldu
İki yılda üç kat artan dolar kuru nedeniyle özellikle emekli maaşları eridi. CHP’li Bekir Başevirgen, “İktidar emeklilere adeta 'taş yiyin' dedi” ifadelerini kullandı.
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, iki yılda üç kat artan dolar kuru nedeniyle özellikle emekli maaşlarında büyük bir erime olduğunu söyleyerek “14 Mayıs’ta 19.60 lira olan döviz kuru karşılığında en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira, 382 dolara denk geliyordu, bugün itibariyle 318 dolara geriledi. Emeklinin kaybı 64 dolar yani yaklaşık bin 500 lira. Emekli maaşının yüzde yirmisi buhar oldu” dedi.
(Bekir Başevirgen)
Harcama kalemleri arasında en büyük tutarın gıda ürünlerine ayrıldığını söyleyen Bekir Başevirgen, “Sofrasına koyacak bir şey bulmakta zaten zorlanan emeklilere iktidar adeta 'taş yiyin' dedi” diye konuştu.
MİLLİ GELİRDE BÜYÜK DÜŞÜŞ
Başevirgen, “Enerji fiyatları artacak çünkü petrol ve doğalgaz ithal, sözleşmeler dolarla. Gıda daha da pahalanacak. Tohum, ilaç, gübre, yem dövizle. İthal olan her şey zamlanacak. Milli gelirimiz düşecek. Kişi başı milli gelir hedefi 12 bin dolardı, şu an 8 bin dolar” dedi.
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