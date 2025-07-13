CHP'li belediye başkanı açıkladı: AKP’li başkan özel hizmetçisini devlet memuru yapmış!

CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, temmuz ayı Belediye Meclis toplantısında CHP'li belediyelere yönelik devam eden operasyonlar hakkında konuştu.

"BİZLER YARGILANMAKTAN KORKMAYIZ ÇÜNKÜ BİZ ÇİĞ YEMEDİK KARNIMIZ AĞRIMIYOR"

Çavuşoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler kimsenin yargılanmasının karşısında karşı değiliz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her kim varsa ben de dahil olmak üzere yargılanabiliriz. Ama yargılamada masumiyet karinesinin esası ilkesi gereğince, önce içeri atıp sonra masum olduğunu ispatla ya da önce içeri atıp sonra delilleri toplamaya çalışırsak bunun hukuk sistemiyle bağdaşmayacağını herkes tarafından bilinmesi isterim. Her şartta çağrıldığında ifadeye gidebilecek olanların sabahın köründe evinin basılıyor olması, ahlaki, vicdani ve adalet terazisine uymamaktadır. En son Şile Belediye Başkanı’nın geceleyin saat bir buçukta evinde gözaltına alınması, kanuna ve yasaya da uygun değildir. Çünkü gün doğumundan önce bu operasyonun yapılmasını yasa bile yasaklamıştır. Onun için bizler yargılanmaktan korkmayız çünkü biz çiğ yemedik karnımız ağrımıyor. Bizler çıktığımız yolculukta cebimizde kaç para varsa, o yolculuğu bitirdiğimiz günde hesabına açık ve şeffaf verebilecek olanlardanız.

"BİZ HIRSIZIN, HIRSIZLIĞINI UNUTTURMAYACAĞIZ"

Bugün bu şehrin içinde yaşayıp, bu şehirde dolaşanlar, bugün bu operasyonlar yapılırken hukuk ve adalet katledilirken sesini çıkarmayanlar ya da bu suçları işlendikleri iddiasıyla mahkum edilmeye çalışılan arkadaşlarımızın masum olabileceklerini bir kez bile düşünmeyenler yarın yepyeni bir iktidar geldiğinde, ki bunu daha önce Fethullah terör örgütü tarafından da defaaten yaşadık, Ergenekon ve Balyoz diye insanları günlerce içeri tıktılar, yıllarca insanları cezaevinde yatırdılar, en son 'bir terör örgütünün operasyonuydu kandırıldık' dediler ve o insanlar günlerce bu ülkede terörist muamelesi gördü. Bugün de aynı şeyin yaşandığı malumdur. Bizler beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarım dahil olmak üzere, göreve geldiğimizde görevden indiğimiz günün mal varlıklarımızın hepsini şeffaf bir şekilde açıklayacak haldeyiz. Devran değişecek, iktidar değişecek, ama bu şehrin kaynaklarından hiçbir şeyleri yokken, donları bile düzgün değilken, bugün şehrin en zenginleri sınıflarına girenler, unutmasınlar ki o devran dönecek, adalet doğru tecelli edecek, MASAK doğru raporlarını şehre ve ülkeye sunacak, elde ettiği gelirleriyle bugünkü servetlerinin arasında dağlar kadar farkı olanlar, gelip o gün hesabını verecek. Biz de vereceğiz ama hırsız, hırsız olduğunu unutturduğunuz gün sizden hesap sormaya başlar. Onun için biz hırsızın, hırsızlığını unutturmayacağız çünkü unutturmaya başladığımız anda elindeki karayı başkasına sürmekten bir saniye bile imtina etmiyor."

"BU ŞEHRİN KAYNAKLARINI KİM YEDİYSE O ADALETİN ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Zeybekci'nin açıklamalarına dikkat çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Geçen gün bir toplantıda önceki dönem belediye başkanının açıklaması var. 'Ben namussuzumu, benim hırsızımı, ben götürüp bir yere teslim etmem, kapı arkasında ayrı bir yerde döverim' diyor. Aslında her şey çok açık ve net özetliyor. 'Bugün yargı bizim elimizde' diyor, 'Biz onu yargıya teslim etmeyiz, ama onun hesabını biz görürüz' diyor. Kusura bakma onun hesabını siz göremezsiniz. Bu şehrin kaynaklarını kim yediyse o adaletin önünde hesap verecek, bu halka hesap verecek. Bunu diyebilecek bir zihniyetin dahi yaşıyor olması bu şehirde ve bu şehrin kaynaklarından faydalanıyor olması, benim içimi acıtıyor. Onun için biz hırsızın hırsızlığını unutturmadan, sürecimize devam edeceğiz. Biz açıkladık, geçen günde Genel Başkanımız açıkladı. Çuvallarla Beltaş’tan giden dosyaların hesabını sormaya devam edeceğiz. Billboardların 200 tanesinin hangi kayıtta kürekte olmadan parasının kimin tarafından tahsil edildiğini sormaya devam edeceğiz.

AKP milletvekili Cahit Özkan'ın yanında ve emrinde çalıştırdığı personelin maaşını Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ödetmesini, üstüne üstlük devlet memuru yapılmasının hesabını sormaya devam edeceğiz. Aynı şekilde evinde özel hizmetçisini, şahsi işlerini gördürdüğü insanı devlet memuru yapan önceki dönem belediye başkanından da hesap sormaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu hesabı kendimiz için değil yaşadığımız şehirdeki insanların, yetimiyle garibi ile gurebasıyla hakkını savunmak için yaptığımızın da bilinmesini isterim. Onun için hırsıza hırsızlığını unutturursanız o zaman sizden hesap sormaya başlarlar, biz onları unutturmadık, unutturmayacağımızın da bilinmesini istiyorum."