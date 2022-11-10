CHP'li belediye başkanlarından Ekrem İmamoğlu'na destek: Ya birlikte varız ya da adaletsizlikte hiçbirimiz yokuz

10 Kasım 2022 Perşembe, 22:42

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davanın duruşması yarın İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

"EKREM İMAMOĞLU'NUN YANINDAYIZ"

Duruşma öncesi CHP'li belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Hukuksuzluğa karşı hepimiz biriz, birlikteyiz. Anca beraber kanca beraber Başkanım. Ya birlikte varız ya da adaletsizlikte hiçbirimiz yokuz

Hukuksuzluğa karşı hepimiz biriz, birlikteyiz.



Anca beraber kanca beraber Başkanım. Ya birlikte varız ya da adaletsizlikte hiçbirimiz yokuz. @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/kQH01jz20R — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 10, 2022

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu: Aydınlık yarınlarımız için her zaman demokrasiye sahip çıkacağız. Halkın iradesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sn. Ekrem İmamoğlu’nun yanındayım

Aydınlık yarınlarımız için her zaman demokrasiye sahip çıkacağız.



Halkın iradesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sn. Ekrem İmamoğlu’nun yanındayım.@ekrem_imamoglu — Özlem ÇERÇİOĞLU (@OZLEM_CERCIOGLU) November 10, 2022

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: “Karanlığın en koyu olduğu an, aydınlığın en yakın olduğu andır” İftira ve gülünç suçlamalarla halk iradesini hiçe sayanlara bu halk en net yanıtı verecektir. Mersin’de, İstanbul’da daima adalet! Yanındayız Ekrem İmamoğlu.

“Karanlığın en koyu olduğu an, aydınlığın en yakın olduğu andır”



İftira ve gülünç suçlamalarla halk iradesini hiçe sayanlara bu halk en net yanıtı verecektir.



Mersin’de, İstanbul’da daima adalet!

Yanındayız @ekrem_imamoglu #İstanbulYargılanıyor — Vahap Seçer (@SecerVahap) November 10, 2022

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Ekrem Başkanın ve İstanbul halkının yanındayız.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak: Halkın iradesi hukuksuzluk tanımaz! Değerli yol arkadaşım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun ve 16 milyon İstanbullu’nun yanındayız.

Halkın iradesi hukuksuzluk tanımaz!

Değerli yol arkadaşım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu’nun ve 16 milyon İstanbullu’nun yanındayız. #İstanbulYargılanıyor pic.twitter.com/ukzovC0eJc — Kadir Albayrak (@kadira59) November 10, 2022

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu nezdinde #istanbulyargılanıyor. Hak, hukuk, adalet dışında, yargı eli ile verdirilmek istenen siyasal kararları asla kabul etmeyeceğiz. Yarın 16 milyon İstanbullu ve Başkanımız #imamoğlununyanındayız.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu nezdinde #istanbulyargılanıyor.

Hak, hukuk, adalet dışında, yargı eli

ile verdirilmek istenen siyasal kararları asla kabul etmeyeceğiz.

Yarın 16 milyon İstanbullu ve Başkanımız #imamoğlununyanındayız. pic.twitter.com/sWmNTHLPix — Lütfü Savaş ???? (@DocDrLutfuSavas) November 10, 2022

"İSTANBUL HALKININ İRADESİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli: 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıkacağız! Demokrasiye olan inancımız ile İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun haklı mücadelesinde yanındayız.

16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıkacağız!



Demokrasiye olan inancımız ile İBB Başkanımız Sayın @ekrem_imamoglu'nun haklı mücadelesinde yanındayız. #İstanbulYargılanıyor



?11.00

??11 Kasım 2022

??İstanbul Anadolu Adliyesi (Kartal) pic.twitter.com/y69WS1q7Qy — Av. Turan Hançerli (@TuranHancerli) November 10, 2022

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç: Hukuksuzluğa karşı İstanbul halkının iradesine sahip çıkıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız.

Hukuksuzluğa karşı İstanbul halkının iradesine sahip çıkıyoruz.@istanbulbld Başkanımız @ekrem_imamoglu’nun yanındayız.#İstanbulYargılanıyor



??11 Kasım 2022

??İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi (Kartal)

?11.00 pic.twitter.com/28nLfwVO4k — Ali Kılıç ???? (@BskAliKilic) November 10, 2022

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: Hak, hukuk, adalet için İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeyiz! Sadece İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu değil, 16 milyon İstanbullunun iradesi ve İstanbul yargılanıyor.

Hak, hukuk, adalet için İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeyiz!



Sadece İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu değil, 16 milyon İstanbullunun iradesi ve İstanbul yargılanıyor.#İstanbulYargılanıyor



+++ pic.twitter.com/hKv1lXX2Qr — Dr. Hasan Akgün (@drhasanakgun) November 10, 2022

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık: İstanbul’un seçimine, iradesine sahip çıkmak için yarın tüm yol arkadaşlarımı Anadolu Adliyesi’ne davet ediyorum. Demokrasi, hak ve hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ekrem İmamoğlu Başkanımızın daima yanındayım.

İstanbul’un seçimine, iradesine sahip çıkmak için yarın tüm yol arkadaşlarımı Anadolu Adliyesi’ne davet ediyorum.



Demokrasi, hak ve hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. @ekrem_imamoglu Başkanımızın daima yanındayım.#İstanbulYargılanıyor pic.twitter.com/MldRqWwumy — Mehmet Murat Çalık (@mmuratcalik) November 10, 2022

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı: 16 milyon İstanbullu’nun iradesinin yanındayız, demokrasinin yanındayız, #İmamoğlununYanındayız

16 milyon İstanbullu’nun iradesinin yanındayız, demokrasinin yanındayız, #İmamoğlununYanındayız



??11 Kasım 2022

??Kartal Neyzen Tevfik Meydanı

?11.00 pic.twitter.com/oHK6yxldpc — Av. Şerdil Dara Odabaşı (@serdildara) November 10, 2022

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: 16 milyon İstanbullunun adalet mücadelesine sahip çıkmak için yarın Kartal'da saat 11.00'de İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız.

16 milyon İstanbullunun adalet mücadelesine sahip çıkmak için yarın Kartal'da saat 11.00'de İBB Başkanımız @ekrem_imamoglu 'nun yanındayız. #İstanbulYargılanıyor pic.twitter.com/QjWG8ZcR0B — Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) November 10, 2022

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: Tek seçimde iki kez seçilen İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun yarınki davasını takip edeceğiz. 16 milyon İstanbullu’nun iradesi esastır. Adil ve bağımsız yargı, hukukun üstünlüğü ve adalet istiyoruz.

Tek seçimde iki kez seçilen İBB Başkanımız @ekrem_imamoglu’nun yarınki davasını takip edeceğiz.



16 milyon İstanbullu’nun iradesi esastır.



Adil ve bağımsız yargı, hukukun üstünlüğü ve adalet istiyoruz. pic.twitter.com/pYkvCUIKQR — Alper Taşdelen (@AlperTasdelen06) November 10, 2022

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar: Milyonlarca vatandaşımızın demokratik tercihleriyle seçilen, sosyal belediyecilik anlayışıyla 16 milyon İstanbulluya eşit hizmet götürerek huzur ve mutlulukları için çalışan İBB Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun her zaman yanındayız.