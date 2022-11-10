CHP'li belediye başkanlarından Ekrem İmamoğlu'na destek: Ya birlikte varız ya da adaletsizlikte hiçbirimiz yokuz

CHP'li belediye başkanları, yarın görülecek duruşma öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı paylaştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Ya birlikte varız ya da adaletsizlikte hiçbirimiz yokuz" derken, MBB Başkanı Vahap Seçer, "İftira ve gülünç suçlamalarla halk iradesini hiçe sayanlara bu halk en net yanıtı verecektir" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2022 Perşembe, 22:42
CHP'li belediye başkanlarından Ekrem İmamoğlu'na destek: Ya birlikte varız ya da adaletsizlikte hiçbirimiz yokuz
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davanın duruşması yarın İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

"EKREM İMAMOĞLU'NUN YANINDAYIZ"

Duruşma öncesi CHP'li belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Hukuksuzluğa karşı hepimiz biriz, birlikteyiz. Anca beraber kanca beraber Başkanım. Ya birlikte varız ya da adaletsizlikte hiçbirimiz yokuz

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu: Aydınlık yarınlarımız için her zaman demokrasiye sahip çıkacağız. Halkın iradesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sn. Ekrem İmamoğlu’nun yanındayım

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: “Karanlığın en koyu olduğu an, aydınlığın en yakın olduğu andır” İftira ve gülünç suçlamalarla halk iradesini hiçe sayanlara bu halk en net yanıtı verecektir. Mersin’de, İstanbul’da daima adalet! Yanındayız Ekrem İmamoğlu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Ekrem Başkanın ve İstanbul halkının yanındayız.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak: Halkın iradesi hukuksuzluk tanımaz! Değerli yol arkadaşım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun ve 16 milyon İstanbullu’nun yanındayız.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu nezdinde #istanbulyargılanıyor. Hak, hukuk, adalet dışında, yargı eli ile verdirilmek istenen siyasal kararları asla kabul etmeyeceğiz. Yarın 16 milyon İstanbullu ve Başkanımız #imamoğlununyanındayız.

"İSTANBUL HALKININ İRADESİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli: 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıkacağız! Demokrasiye olan inancımız ile İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun haklı mücadelesinde yanındayız.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç: Hukuksuzluğa karşı İstanbul halkının iradesine sahip çıkıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: Hak, hukuk, adalet için İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeyiz! Sadece İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu değil, 16 milyon İstanbullunun iradesi ve İstanbul yargılanıyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık: İstanbul’un seçimine, iradesine sahip çıkmak için yarın tüm yol arkadaşlarımı Anadolu Adliyesi’ne davet ediyorum. Demokrasi, hak ve hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ekrem İmamoğlu Başkanımızın daima yanındayım.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı: 16 milyon İstanbullu’nun iradesinin yanındayız, demokrasinin yanındayız, #İmamoğlununYanındayız

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: 16 milyon İstanbullunun adalet mücadelesine sahip çıkmak için yarın Kartal'da saat 11.00'de İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. 

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: Tek seçimde iki kez seçilen İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun yarınki davasını takip edeceğiz. 16 milyon İstanbullu’nun iradesi esastır. Adil ve bağımsız yargı, hukukun üstünlüğü ve adalet istiyoruz.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar: Milyonlarca vatandaşımızın demokratik tercihleriyle seçilen, sosyal belediyecilik anlayışıyla 16 milyon İstanbulluya eşit hizmet götürerek huzur ve mutlulukları için çalışan İBB Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun her zaman yanındayız.


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