Yeni Akit, öğrencilere hijyenik ped yardımı yapan İBB'yi ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı

05 Kasım 2022 Cumartesi, 23:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, geçen yıl hizmete açtığı yurtlarda hijyen kiti dağıttı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hijyenik ped dağıtımını yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Twitter'da bir öğrencinin 'hijyen kiti' paylaşımını alıntılayan Polat, "Kadınların sıkıntılarının farkındayız, hijyen pedi desteğine yaygınlaştırarak devam edeceğiz. Geliri olmayan öğrenci kadınlar ve yoksul semtlerde hijyen pedi temini büyük sorun. Öğrenci yurtlarımızda kalan kardeşlerimizle başladık" diye yazdı.

Kadınların sıkıntılarının farkındayız, hijyen pedi desteğine yaygınlaştırarak devam edeceğiz.



Geliri olmayan öğrenci kadınlar ve yoksul semtlerde hijyen pedi temini büyük sorun. Öğrenci yurtlarımızda kalan kardeşlerimizle başladık.@ibbsosyalhizmet https://t.co/OIPj2waQ9N — Mahir Polat (@mhrpolat) November 5, 2022

YENİ AKİT'TEN SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL

Gerici ve kışkırtıcı yayıncılığıyla bilinen Yeni Akit, İBB'nin üniversiteli öğrencilere hijyenik ped yardımında bulunmasını ilk olarak 'cinsel taciz' olarak nitelendirdi.

İBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Yeni Akit, söz konusu yardımı için "Ekrem'den üniversiteli kızlara cinsel taciz" başlığına yer verdi.

Gerici yayın organı ardından, öğrencilerin sosyal medyada ped yardımına "Dağıtacak başka bir şey bulamadınız mı?" ifadeleriyle tepki gösterdiğini de iddia etti.

'ANLAMSIZ' DEĞİŞİKLİK

Gerici Akit ardından, gelen tepkiler üzerine haberi sosyal medyadan silerek başlık ve içeriğini değiştirdi. Habere daha sonra, "Ekrem'den üniversiteli kızlara anlamsız hediye" başlığı atıldı.

Haberde, "Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB tarafından kız yurdunda kalan öğrencilere ped dağıtımı yapıldı. Defter, kitap, kalem, ayakkabı, kıyafet gibi birçok ihtiyaç dururken ped dağıtımı yapan İBB yönetiminin bu hareketi sosyal medyada infiale yol açtı" ifadeleri yer aldı.

HİJYENİK PED, LÜKS TÜKETİM KATEGORİSİNDE!



Ancak, derin ekonomik krizin gölgesi altında kadınların temel ihtiyaçlarının başında gelen hijyenik pede ulaşım giderek zorlaşıyor.

Türkiye’de hijyenik ped, lüks tüketim kategorisinde değerlendiriliyor ve yüzde 18 KDV alınıyor.

Özellikle son zam dalgasında fiyatı iyice artan ped ve tamponların temel bir ihtiyaç olmasına rağmen erişebilir olmamasına dikkat çekiliyor.