CHP'li belediye imzayı attı: En düşük işçi maaşı 33 bin TL oldu

Yayınlanma: 19.10.2023 - 12:19

Güncelleme: 19.10.2023 - 12:19

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Ovacık Belediyesi ve Genel-İş Sendikası arasında kadrolu işçileri kapsayan toplu sözleşme imzalandı.

Toplu iş sözleşmesinde, işçilerin maaşlarına yüzde 115 zam, personellerin okuyan çocuklarına eğitim yardımı ve personel maaşlarının asgari ücretin yüzde 150'sinin altında kalamayacağı maddesinin eklenmesine karar verildi.

Bu anlaşma ile 16 bin TL olan işçi maaşı 33 bin TL'ye çıkmış oldu.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, toplu iş sözleşmesi hakkında şunları söyledi:

“Ovacık Belediyemiz ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında yapılan anlaşmayla kadrolu işçilerimizin maaşlarını yüzde 115 zam yaparak 15 bin lira olan maaşları tüm sosyal haklarıyla beraber 33 bin liraya çıkarttık. Aynı zamanda belediyemizdeki işçilerin üniversitede okuyan çocuklarına yılda bir kere bin 200 lira destek veriyorduk onu da yüzde 400 artırıp 5 bin lira yaptık. Türkiye'nin en pahalı şehirlerinden biri olan Tunceli'de bu rakam bile belki emekçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamayabilir çünkü ülkede maalesef enflasyon o kadar yüksek ki insanlar nasıl ay sonunu getireceklerinin çarelerini aramaya başlıyorlar. Ancak bizde kısıtlı imkanlarımıza rağmen işçilerimizin alın terinin karşılamak ve bir nebzede olsa ekonomik açıdan rahatlamaları için maaşlarını ancak bu kadar iyileştirebildik. Tabi önemli bir madde daha ekledik protokole.

Bundan sonra kadrolu işçilerimizin maaşları bundan sonra asgari ücretin yüzde 150'sinin altında kalamayacağını yazdık. Bu madde belediyemizde bir ilk olarak hayata geçti.”