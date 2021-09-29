"CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi" İstanbul'da düzenlenecek
İstanbul'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde, "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi"nin düzenleneceği bildirildi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek zirvenin sloganı "Tarımsal Kalkınmada Yeni Politikalar, Üretici Odaklı Çözümler" olarak belirlendi.
Zirveye CHP'li 160 belediyenin yanı sıra, 300'ün üzerinde tarım kooperatifi katılacak. Ayrıca belediyeler ve kooperatiflerin tarımsal ürünleri fuar alanında sergilenecek.
Belediyelerin tarımsal üretime verdiği katkıların ele alınacağı zirvede, partinin tarım programı somut olarak belirlenecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zirvede konuşma yaparak partinin tarım politikasını kamuoyuna açıklayacak.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, zirvede, belediyelerin tarıma verdiği destekleri ele alarak kamuoyuna tanıtacaklarını ve bundan sonra atacakları adımları belirleyeceklerini bildirdi.
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