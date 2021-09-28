CHP, '3600 ek gösterge' için sosyal medyada eylem başlatacak

28 Eylül 2021 Salı, 04:00

Edinilen bilgiye göre, yarın sosyal medyada başlatılacak "3600 ek gösterge" eylemi, 30 Ekim'de parti genel merkezi ve 81 il başkanlığında yapılacak ortak basın açıklamaları ile sürecek. CHP Emek Büroları tarafından koordine edilecek eylem için partinin tüm il başkanlıklarına talimat gönderildiği öğrenildi.

CHP, devlet memurlarının aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yere sahip olan "3600 ek gösterge" için harekete geçeceği öğrenildi. CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık gündeme getirdiği gösterge için parti örgütü ile ortak eylem yapacak. Edinilen bilgiye göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, 3600 ek gösterge mağdurlarını temsil eden bir grup ile yarın Ankara'da görüşecek. Bu görüşmenin ardından CHP'nin 3600 ek gösterge eylemi sosyal medyada başlatılacak. Belirlenecek etiket eşliğinde, iktidara, "3600 ek göstergenin verilmesi" çağrısı yapılacak. CHP'nin eylemi, bir sonraki gün de sürecek. 30 Ekim Perşembe günü CHP Genel Merkezi'nin yanı sıra partinin 81 il örgütünde ortak basın açıklaması gerçekleştirilecek. Bu konudaki talimatın, CHP Emek Büroları tarafından partinin tüm il başkanlıklarına gönderildiği öğrenildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, 9 Eylül'de CHP PM toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, memurlara verdiği sözü tutmayan iktidarı kastederek, "3600 ek göstergeyi onlardan söke söke alacağım" ifadesini kullanmıştı.