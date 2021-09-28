CHP’li Muharrem Erkek, HDP’nin 'tutum belgesi'ni değerlendirdi

28 Eylül 2021 Salı, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, HDP’nin açıkladığı “demokratik tutum belgesine” yönelik değerlendirmesinde “Cumhur İttifakı dışındaki tüm partilerin ‘parlamenter sistem’ etrafında birleşmesinin önemini vurgulayarak “Üniter yapı içerisinde, meşru zemin olan Meclis’te tüm sorunlarımızı çözeriz. Milletin seçip Meclis’e gönderdiği tüm temsilciler meşrudur” dedi. Erkek, HDP’nin “Kürt sorununun çözümü için muhataplarla diyalog kurulmasına” yönelik çağrısına ilişkin, “Bizim muhatabımız Meclis’te grubu olan siyasi partiler ve seçilmişlerdir” ifadesini kullandı.

HDP’nin 2023 seçimlerine yönelik açıkladığı “demokratik tutum belgesini” Cumhuriyet’e değerlendiren CHP’li Erkek, Cumhur İttifakı’nın dışındaki tüm partilerin “güçlendirilmiş parlamenter sistem” etrafında birleşmesini Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli ve değerli bulduğunu söyledi. Erkek, “Mevcut sistemle memleket, freni patlamış kamyon gibi uçuruma sürükleniyor. Bu sistem, demokrasi değil, monokrasi. Keyfiliğin, adaletsizliğin, otoriterleşmenin arttığı bir sistem” dedi.

‘GAZİ MECLİS RUHU’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, ilk seçimde iktidara geleceklerini, geçiş dönemindeki yönetimin mevcut sistemin yetkileri ve anayasaya göre olacağını kaydederek “Ama sistem değişikliği referandumla, milletin onayıyla yürürlüğe girdikten sonra parlamenter sisteme döneceğiz. Üniter yapı içerisinde, milli iradenin tecelli ettiği TBMM öncülüğünde tüm sorunları çözeriz. Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Meclis’i temel özne alan bir ruhla doğmuştur. Onun için tüm sorunlarımızı Meclis’te tartışacağız” diye konuştu. Erkek, HDP’nin tutum belgesindeki “yerel yönetimlere kaynak ve yetki aktarımı” vurgusuna yönelik, “Bizim İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamemizde de yeni bir merkez-yerel yönetim dengesi var. Yerel yönetimler güçlendirilmeli ama bunun nasıl olacağı, sonra hep beraber çalışılarak değerlendirilecek” ifadelerini kullandı.