CHP’li belediyelerin projeleri imza bekliyor: ‘Partizanlık değil de nedir’

23 Ocak 2022 Pazar, 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) onaylanmayan metro projesine ilişkin tartışmalar sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li dört büyükşehir belediyesinin toplam altı projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını beklediğini söyledi. Torun, “Belediyelerimize karşı izlenen bu politika organize bir kötülüktür. Bu yapılan partizanlık değil de nedir?” dedi.

BİR YILDIR YANIT YOK

Torun, “İBB, 300 otobüs alımı için 90 milyon Avro ve Sefaköy - Beylikdüzü - TÜYAP arası metro hattı için 638 milyon dolarlık maliyet üzerinden anlaşmalarını tamamladı. Hazine garantisi gerekmeyen projelerin hayata geçmesi için Erdoğan’ın onayı ve Yatırım Programı’na alınması gerekiyor. Talebe yaklaşık bir yıldır yanıt verilmedi” ifadelerini kullandı. İzmir’deki deprem konutlarının da onay beklediğini söyleyen Torun, “Dünya Bankası ile 340 milyon dolarlık anlaşma sağlandı. Orta hasarlı binaların dönüşümü için kullanılacak kredinin alınması için Cumhurbaşkanı’nın izni gerekiyor. Talebimize yaklaşık bir yıldır yanıt gelmedi” bilgisini paylaştı.

Muğla ve Adana’da da bekleyen projeler olduğunu belirten Torun, “Muğla Belediyemiz ‘İçme Suyu Kayıp ve Kaçaklarının Azaltılması’ ile ‘Yenilenebilir Enerji Santralleri Kurulumu’ projeleri kapsamında kredi anlaşmaları yaptı. Toplam bedeli 63.5 milyon Avro olan anlaşmasının tamamlanması için Cumhurbaşkanlığı’nın onayı ve Yatırım Programı’na alınması gerekiyor. Bir yıldan fazla süredir yanıt verilmedi. Adana Belediyemiz, ‘Akıncılar-Stadyum Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’ için kredi anlaşması yaptı. 275 milyon dolarlık projenin hayata geçirilmesi için Erdoğan’ın onayı gerekiyor. Talebimize bir yıldır yanıt verilmedi” diye konuştu.