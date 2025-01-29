CHP'li belediyeye 500 milyonluk kesinti

Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:52

Güncelleme: 29.01.2025 - 10:57

AKP iktidarı, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından sayısı artan CHP’li belediyelere yüklenmeye devam ediyor. Kayyum, başkanlara yönelik görevden uzaklaştırma kararı alınması gibi eylemlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Silkeleme” talimatına uyan SGK, CHP’li belediyelere SGK ve vergi borçları üzerinden çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Geçtiğimiz ay borçlar kapsamında bazı hesaplarına haciz işlemi uygulanan 6 belediye arasında bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi, önceki gün olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, toplantıda yaptığı konuşmada, Adana’nın gelirlerinden SGK borçları kapsamında yapılan kesintiye tepki gösterdi. Karalar, “Bu ay kesilecek miktar 500 milyon. bizim tahakkukumuz 800 milyon. 300 milyonun altında para gelecek. 300 milyon değil, 800 milyonla bile Adana’yı idare etmek mümkün değil” dedi. Mecliste, SGK borçlarına teminat olarak bazı gayrimenkullerin gösterilmesi kararı alındı.

‘BORÇ, GELİRİN 4 KATINDAN FAZLAYDI’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Başkan Karalar, “SGK’ye borcu bulunan çok sayıda belediye arasında, sadece 6 CHP’li belediyeye haciz işlemi uygulanması kamuoyu vicdanını yaralıyor. Karar adaletli değil. Hangi siyasi görüşten olurlarsa olsunlar, bu eylemlerden yalnızca halk yara alacaktır” dedi. 2019 yılının Mart ayında göreve geldiğini anımsatan Karalar, “Gelirine oranla Türkiye’nin en borçlu belediyesini devralmıştık. Borç gelirin 4 katından fazlaydı. İlk 5 yıllık süreçte pandemiye, depremlere ve ağır ekonomik sorunlara karşın önce mali disiplini sağladık. Çok önemli hizmetleri hayata geçirirken önemli miktarda da borç ödedik. Belediyenin yaklaşık 900 milyon dolar olan borcunu 180-190 milyon dolara düşürdük” ifadelerini kullandı.

‘BORÇLAR YAPILANDIRILMALI’

Önceki dönemlerden 4 milyar lira SGK borcu devraldıklarını vurgulayan Karalar, belediyenin maaş hesaplarına haciz gönderilmesine tepki gösterdi. Karalar, “Eğer geçmişten büyük bir borç devralmasaydık, onları ödemek zorunda kalmasaydık, bugünkü borç da söz konusu olmazdı. Haczin maaş hesaplarına gönderilmesini anlamak mümkün değil. Belediyede her siyasi partiye mensup insan var. Maaşa haciz geldiğinde sadece CHP’lileri cezalandırmış olmuyorsunuz ki. Zaten bizim ve diğer CHP’li belediyelerin SGK borcunu ödememe gibi bir niyeti yok ama bu borcun yapılandırılarak, halka hizmetin önü kesilmeden ödenebilmesi sağlanmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyelerin SGK borçlarının yapılandırılmasını sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

‘AMAÇ PARA TAHSİLİ DEĞİL’

“Engelleme çabalarının belediye hizmetlerini durduramayacağını” belirten Karalar, “Sayın Cumhurbaşkanımız Belediye Başkanlığı yapmış, tecrübeli bir yönetici. Kendisi de bu sorunları yaşadı. İnanıyorum ki bu kararından vazgeçecek. Zaten vazgeçilmezse halk, CHP’li belediyelerin hizmetlerinin ve sosyal yardımlarının engellenmesi için alınmış kararlar olarak algılayacak. Bu da zaten iktidara yaramayacak. Belediyelerin çalışır halde kalması isteniyorsa bu borçlar yapılandırılmalı. 1 trilyon 900 milyar lira vergi borcu olduğunu söylüyor ekonomiyi yönetenler. Bizden alacakları 4-5 milyar lira para mı onları kurtaracak? Burada amaç para tahsilinden çok bizi engellemeye yönelik bir hareket tarzı gibi görünüyor” dedi.