Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Adana’da daha büyük işler yapacağız

Yayınlanma: 22.12.2024 - 16:19

Güncelleme: 22.12.2024 - 16:19

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yüreğir İlçesi Akarcalı Mahallesi’nde 27 bin ton asfalt, 5 bin metrekare sathi kaplama, 16 km kanalizasyon hattı, 18 km içme suyu isale hattı yenileme çalışmalarını tamamlayarak halkın hizmetine sundu.

Akarcalı Mahallesine kazandırılan yeni yol ve altyapı hizmetlerinin açılışını yapan Zeydan Karalar, mutluluğunu dile getirerek, “Hiçbir belediye başkanına nasip olmayan bu sevgi, bu güven ve bu destek hepinizin sayesinde bana nasip oldu. Bu sevginin, bu desteğin ve güvenin karşılığını verebilmek için Seyhan Belediye Başkanlığım dönemi ile beraber 11 yıldır gece gündüz çalışıyorum. Doğup büyüdüğüm kentime, çok sevdiğim kardeşlerime hizmet etmenin verdiği huzuru, mutluluğu ve gururu yaşıyorum” dedi.



''GÖNÜLLERE YOL YAPIYORUZ''

Karalar, ayrım gözetmeksizin Adana’nın dört bir köşesine hizmet götürdüklerinin altını çizerek, "Tufanbeyli’nin Kayseri sınırındaki köyüne de, Yumurtalık’ın Hatay’a sınır köyüne de, Kozan’ın en ücra köylerine de hizmet yaptım. Elbette Akarca’ya da hizmet etmeliydim. Akarcalı nüfusu çok ancak hizmeti yok bir yerdi. Suyumuz yok denildi, suyu getirdik. Kanalizasyon yok denildi kanalizasyon yaptık. Ara yollar dahil Yüreğir’de çok sayıda yol yaptık. Bizim sadece asfalt yol yaptığımızı zannediyorlar oysa ki biz insanların gönüllerine yol yapıyoruz” diye konuştu. Solaklı, Havutlu, Doğankent, Yunusoğlu mahallelerinin de çok yakında sağlıklı altyapıya kavuşacağının duyuran Karalar, ağır borç yüküyle devraldığı Büyükşehir Belediyesini, mali disiplin ve yönetim anlayışı ile dev hizmetleri yapabilir hale getirdiklerini bildirdi. Karalar sözlerini şöyle sürdürdü: "Onurla söylüyorum, Avrupa Konseyi’nin bağımsız jürisi tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Avrupa Konseyi Yönetişim Mükemmeliği Markası Ödülü’nü aldık. Adana’da çok daha büyük işler yapacağız. İkinci metro hattı gibi, tramvay gibi, çok daha büyük hizmetler ve tesisler Adana’yı bekliyor”